Live-Debakel bei den Wollnys: Nach gemeinsamem Auftritt von Silvia und Estefania fließen Tränen

Teilen

Beim „Bild“-Renntag wollten Silvia und Estefania Wollny das Publikum mit ihren Hits begeistern. Doch vor dem gemeinsamen Auftritt ging so einiges schief.

Gelsenkirchen – In ihrer eigenen Reality-Show „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ dokumentieren Silvia Wollny (58) und ihre zahlreichen Verwandten das alltägliche Chaos im Leben der Großfamilie. Dass die Reality-Stars zwischen Karriere, Kindern und anderen Angelegenheiten häufiger an ihre Grenzen geraten, ist dabei zu erwarten. In der aktuellen Folge von „Die Wollnys“ geht es allerdings besonders hoch her: Denn ein gemeinsamer Auftritt von Silvia und ihrer Tochter Estefania (21) droht in letzter Minute fast zu scheitern.

Schon vor der Abfahrt kommt es zwischen Estefania und Silvia Wollny zum Streit

Das geplante Konzert beim „Bild“-Renntag in Gelsenkirchen ist für Estefania und Silvia ein wichtiger Schritt in Richtung Schlagerkarriere. Die beiden Wollny-Frauen sollen bei der Veranstaltung ihre neuesten Hits vor großem Publikum präsentieren. Doch bereits bei der Planung des Bühnenoutfits gibt es erste Meinungsverschiedenheiten.

Plötzlich schlank: Die Verwandlung der Wollny-Kinder Sarafina, Sylvana und Estefania in Bildern Fotostrecke ansehen

„Hast du was am Kopf oder was?“, kommentiert das Familienoberhaupt Estefanias freizügige Kleiderwahl. Die Nachwuchssängerin lässt sich von der harschen Kritik ihrer Mutter allerdings nicht beeindrucken. „Wenn es nach Mama geht, hätte ich einen Pullover an, der mit dem Reißverschluss bis oben zugeht“, erklärt sie trocken. Nach einem längeren Hin und Her geht es dann aber doch endlich los Richtung Gelsenkirchen.

Kurz vor knapp muss Estefania Wollny sich noch einmal umziehen

Gleich nach der Ankunft am Veranstaltungsgelände ergibt sich direkt das nächste Problem in Sachen Kleiderwahl, als Silvia versehentlich eine Apfelschorle über Estefania verschüttet. „Das ist nicht dein Ernst! Mama, ich kriege keine Luft, ich kriege Panik“, so die wütende 21-Jährige. Glücklicherweise haben die Wollnys ein Wechseloutfit im Gepäck und so erscheint das Mutter-Tochter-Gespann am Ende gerade noch pünktlich zu seinem Auftritt.

Bei den Wollnys hängt der Haussegen schief – ausgerechnet in einem so wichtigen Moment © RTLZWEI

Das absolute Highlight der Performance ist dabei zweifelsfrei der Hit „Doppelt laut“, den Estefania mit ihren Neffen Casey und Emory (beide 2) zum Besten gibt. Bei Zwillingsmama Sarafina Wollny (28) führt das sogar zu einem Gefühlsausbruch. „Da kamen schon ein paar Tränchen, weil dieses Lied einfach zeigt, was Emory und Casey für Kämpfer sind“, erzählt sie emotional. Trotz Stress heißt es bei den Wollnys also Ende gut, alles gut. Spannend: Im Netz ist Familienoberhaupt Silvia keineswegs der erfolgreichste Wollny. Verwendete Quellen: „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ (RTLZWEI/RTL+)