Live-Panne bei „Giovanni Zarrella Show“: Italienische Sängerin total verzweifelt

Am Samstagabend tummelten sich in der „Giovanni Zarrella Show“ wieder namhafte Künstler auf der Bühne. Bei einem Interview wurde Gastgeber Giovanni Zarrella allerdings von der Technik boykottiert.

Dortmund – Neben deutschen Schlagerstars empfing Giovanni Zarrella (45) in seiner „Giovanni Zarrella Show“ auch einige internationale Musiker. Gemeinsam mit der Popgruppe Ricchi e Poveri performte der Entertainer z. B. die italienischen Hits „Sarà perché ti amo“ und „Mamma Maria“. Der gemeinsame Auftritt wurde jedoch von einer technischen Panne überschattet.

Fehlende Übersetzung: Italienische Sängerin konnte Giovanni Zarrella einfach nicht verstehen

Am Samstagabend (22. Juli) empfing Giovanni Zarrella die TV-Zuschauer zur bisher größten Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“. Wie gewohnt gaben sich bei dem ZDF-Livespektakel die deutschen Schlagerstars die Klinke in die Hand, aber auch die italienische Popgruppe Ricchi e Poveri heizte dem Publikum vor Ort mächtig ein. Nach ihrer Performance wollte der Gastgeber die Musiker zu ihrem Erfolg befragen, doch Sängerin Angela Brambati (75) konnte einfach nicht verstehen, was der 45-Jährige von ihr wollte. „Die Übersetzung hab ich jetzt nicht gehört“, merkte sie direkt zu Beginn des Gesprächs an.

Immer wieder fasste sich die Musikerin an ihr Ohr und versuchte vergeblich, die Übersetzung des Live-Dolmetschers zu hören. Doch ihr verzweifelter Gesichtsausdruck machte deutlich: Die Technik wollte einfach nicht mitspielen. Die Italiener versuchten daraufhin die unangenehme Situation zu retten: „Ich liebe dich“, riefen sie ins Publikum. Das sorgte nicht nur für Applaus bei den Fans, sondern gab den Verantwortlichen vor Ort offenbar auch genügend Zeit, die Tonpanne zu beheben. Anschließend konnte Giovanni Zarrella seine italienischen Gäste wie geplant interviewen.

„Giovanni Zarrella Show“: Gäste am 22. Juli Als Künstler der bisher größten „Giovanni Zarrella Show“ standen u. a. folgende Stars auf der Bühne: Maite Kelly, Kerstin Ott, Semino Rossi, Ella Endlich, Ben Zucker, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause

Nicht der einzige Aufreger: Zuschauer der „Giovanni Zarrella Show“ sind von Playback genervt

Das Dolmetscher-Dilemma war nicht der einzige technische Aspekt, an dem sich die TV-Zuschauer störten. Im Netz beschwerten sich etliche Fans darüber, dass bei der „Giovanni Zarrella Show“ vorwiegend Playback-Auftritte zu sehen waren. Wer aufmerksam hinsah, bemerkte hier und da sogar verpasste Einsätze oder zeitlich versetzte Lippenbewegungen.

Bereits vor Start der „Giovanni Zarrella Show“ geriet das Livespektakel in die Schlagzeilen, denn ein Schlagerstar musste seinen Auftritt kurzfristig absagen: Aufgrund einer Lebensmittelvergiftung konnte Michelle (51) am Samstag nicht in der Dortmunder Westfalenhalle über die Bühne wirbeln. Verwendete Quellen: ZDF/Giovanni Zarrella Show