Kaisermania 2023: MDR widmet Roland Kaiser drei Tage – Live-Talk, Konzerte, Doku

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am 5. August lädt Roland Kaiser endlich wieder zur „Kaisermania“ ein. 2023 fällt das Event besonders groß auf – und der MDR zeigt rund um die Show verschiedene Begleitformate.

Dresden – Roland Kaiser (71) hat sich nicht nur mit seinen unzähligen Hits wie „Santa Maria“ als wahres Urgestein der Schlagerbranche etabliert – auch seine Konzertreihe „Kaisermania“ hat ihn zur Legende gemacht. Schon seit zwei Jahrzehnten begrüßt der Sänger in Dresden sein Publikum und am kommenden Samstag (5. August) ist es endlich wieder so weit. 2023 setzt der MDR dabei noch eine Schippe obendrauf und zeigt gleich an drei Tagen verschiedenste Programmpunkte rund um „Kaisermania“.

Das volle Programm: MDR zeigt neben „Kaisermania“ noch weitere Formate rund um Roland Kaiser

Die „Kaisermania“-Show am 5. August ist nicht nur einfach eine weitere Ausgabe der beliebten Konzertserie, sondern markiert zugleich das 20. Jubiläum der Veranstaltung. Im Sommer 2003 lud Roland Kaiser erstmals am Elbufer zum Schunkeln ein. Seitdem ist er mit seinem Format absoluter TV-Kult geworden. Zehntausende Schlagerfans verfolgen das bunte Spektakel vor Ort und Millionen weitere schalten von zu Hause aus zu. Diese enorme Beliebtheit macht sich im Wochenendprogramm des MDR dieses Jahr sehr deutlich.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Wie der MDR in einer Pressemitteilung am Dienstag (1. August) bekannt gab, werden neben der „Kaisermania“-Show am 5. August, die um 20:15 Uhr beginnt, an den Tagen davor und danach weitere Formate rund um Roland Kaiser und seine Konzertreihe zu sehen sein.

So zeigt der Sender mit Sitz in Leipzig am 4. August um 16:30 Uhr eine Ausgabe von „MDR um vier – Gäste zum Kaffee“, bei der Kaiser zu Gast sein wird. Am 6. August können sich Zuschauer um 22:00 Uhr derweil auf die Dokumentation „Roland Kaiser – Mehr als ein Leben“ freuen.

Diese Sendungen zeigt der MDR am Wochenende im Rahmen der „Kaisermania“ Freitag, 4. August 2023 16:30 Uhr: „MDR um vier - Gäste zum Kaffee“ Samstag, 5. August 2023 18.00 Uhr: „Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Peter Heller“ 19.50 Uhr: „Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde“ 20.15 Uhr: „Kaisermania 2023 – live aus Dresden“ 23.00 Uhr: „Kaisermania – Aftershow-Party – live aus Dresden“ 23.10 Uhr: „Kaisermania 2019“ Sonntag, 6. August 2023 22:00 Uhr: „Roland Kaiser - Mehr als ein Leben“

Vor „Kaisermania“: ARD kritisiert Roland Kaiser, weil er weiterhin „Mohrenkopf“ singt

Bei aller Vorfreude auf die kommende Show wirft eine Thematik einen langen Schatten auf „Kaisermania“. Denn im Vorfeld kritisierte die ARD Roland Kaiser für die Verwendung des umstrittenen Begriffs „Mohrenkopf“, der als rassistisch empfunden werden kann. Ob das Schlager-Urgestein sein Udo-Jürgens-Cover „Aber bitte mit Sahne“ am Wochenende ohne dieses kontroverse Wort singen wird, bleibt zwar noch abzuwarten, derweil mischte sich jedoch TV-Koch Mike Süsser in die Debatte ein.

Am 5. August lädt Roland Kaiser abermals zur „Kaisermania“ ein. Der MDR feiert das Event mit einer Reihe anderer Formate rund um den Schlagerstar. © IMAGO/xcitepress

Nicht nur die „Kaisermania“ hat dieses Jahr Geburtstag. 2023 feiert Roland Kaiser sein 50-jähriges Bühnenjubiläum – und wird diesen sensationellen Meilenstein in einer neuen, von Giovanni Zarrella (45) moderierten, Show zelebrieren. Verwendete Quellen: presseportal.de; MDR