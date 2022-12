Fake-Vorwürfe: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidaten zerfleischen sich nach Livestream öffentlich

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ gibt es nicht nur Glücksgefühle. Nach Sendeschluss herrscht zwischen manchen Kandidaten dicke Luft. Wegen eines Instagram-Livestreams bekamen sie sich mächtig in die Haare.

Magdeburg – Wer bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ mitmacht, träumt von Bilderbuchromantik, großen Emotionen und wunderschönen Momenten, auf die man ein Leben lang freudig zurückblicken kann. Wie im Märchen geht es aber leider nicht immer zu. Viele der jungen TV-Pärchen trennen sich nach den Dreharbeiten wieder und auch zwischen den Mitstreitern ist nicht immer nur heile Welt angesagt.

„Packt uns alle in eine Schublade“: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Livestream geht nach hinten los

In der neuesten Ausgabe des Sat.1-Formats suchten Mario (36) und Ralf (58) nach der Frau fürs Leben – sind seitdem aber auch als Freunde unzertrennlich. In wöchentlichen Instagram-Livestreams lassen sie ihre Erfahrung in der Kuppelshow Revue passieren, beantworten die brennendsten Fragen der neugierigen Zuschauer – und schlagen auch mal ernste Töne an. So ging es zuletzt um Kandidaten, die ihrer Meinung nach nicht bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ waren, um sich zu verlieben, sondern um berühmt zu werden, zu denen sie insbesondere Staffel-Kollegin Natascha (30) zählen.

Diese bösen Vorwürfe kommen bei Nane (32), die in der fünften Staffel des Dating-Hits Damian das Ja-Wort gab, überhaupt nicht gut an. „Also mir ist es gerade echt ein bisschen peinlich, bei ‚Hochzeit auf den ersten Blick‘ mitgemacht zu haben, wenn ich das sehe“, feuert sie gegen Mario und Ralf. „Wir sind alle im gleichen Boot, ihr kennt nicht mal die Hälfte der Leute live. Wie kann man so was nur machen und das mit ‚Hochzeit auf den ersten Blick‘ in Verbindung bringen“, liest sich die scharfe Kritik der TV-Teilnehmerin, „Ihr packt uns alle gerade in eine Schublade.“

„Klugscheißerin“: Streit zwischen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidaten eskaliert komplett

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmerin Michaela (34) versucht, Nane zu beruhigen und stellt klar, dass Ralf und Mario eben nur von Einzelfällen gesprochen und nicht alle Liebessuchenden, die jemals in der Show dabei waren, als fake bezeichnet haben. Damit hat die Ehefrau von Oliver (42) aber recht wenig Erfolg – Nane bleibt bei ihrer Meinung und Mario schaltet sich sichtlich genervt ein. „Die Diskussion ist sinnlos. Die kapiert es einfach nicht“, wettert er gegen seine TV-Kollegin, „Erstens war von ihr gar nicht die Rede, zweitens postet sie ganz schön viel dafür, dass sie nur wegen der großen Liebe teilgenommen hat. Getroffene Hunde bellen, das war schon immer so.“

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidatin Nale äußert nach einem Instagram-Livestream scharfe Kritik an den diesjährigen Teilnehmern Mario, Ralf, Michaela und Oliver. © Screenshot/Instagram/mario.hadeb; Screenshot/Instagram/nane_432 (Fotomontage)

Klingen Marios Antworten schon extrem gereizt, lässt sein Kumpel Ralf schließlich eine regelrechte Schimpftirade auf Nane los. „Klugscheißerin“, „Dein Gelabere ist schlimm“, „Mach dich vom Acker“, fällt er regelrecht über sie her. „Deine Beschimpfungen sind etwas peinlich und unnötig“, verteidigt sie sich inbrünstig und schlägt vor, das Debakel auf WhatsApp zu regeln – was das Ende des hitzigen Austauschs auf der Bilderplattform zu sein scheint.

Ob Nane, Mario, Ralf und Michaela ihren Zwist im Privaten regeln konnten, verraten sie nicht. Man kann es ihnen aber nur wünschen – schließlich soll die Zeit im Fernsehen auch bei missglückten Liebesgeschichten als schöne Zeit im Gedächtnis bleiben – und nicht als Schlachtfeld in den Instagram-Kommentaren enden. Indessen verriet „Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Peter, dass er sich gegen das erste Mal mit Jaqueline während der Hochzeitsnacht wehrte.