ZDF-Kreuzfahrt-Doku löst großes Interesse aus

Einen Blick hinter die Kulissen der AIDA lieferte das ZDF. © Jonas Walzberg/dpa

Das ZDF dürfte sich über die Quoten des gestrigen Abends freuen: Rund 3,5 Millionen sahen sich die Sendung an. Für den Sieg im Quoten-Rennen reichte das trotzdem nicht.

Berlin - Mit der Dokumentation „AIDA: Die Insider - Die Tricks des Kreuzfahrt-Giganten“ hat das ZDF seinen Sendeplatz am Dienstagabend dieses Mal sehr erfolgreich genutzt. 3,51 Millionen (14,3 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr das Zweite ein, in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die Quote mit 12,7 Prozent ebenfalls satt. Der Mainzer Sender zeigt dienstagabends oft historische Dokus, häufig ist die Quote dann eher nur mäßig.

Am stärksten in der Primetime war an dem Abend das Erste mit „Tierärztin Dr. Mertens“ - die Familienserie mit Elisabeth Lanz erreichte 3,85 Millionen (15,7 Prozent). Danach stieg die Zuschauerzahl bei der Arztserie „In aller Freundschaft“ auf 4,24 Millionen (17,4 Prozent). Der Regionalkrimi „Friesland: Artenvielfalt“ auf ZDFneo erreichte 1,72 Millionen (7,0 Prozent).

Die US-Krimiserie „Navy CIS: Hawaii“ interessierte auf Sat.1 1,07 Millionen (4,4 Prozent). RTL kam mit der Realityreihe „Pocher und Papa auf Reisen“ auf 1,01 Millionen (4,2 Prozent). Exakt dieselben Werte hatte die Vox-Musikshow „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“.

ProSieben strahlte die Reportagereihe „Jenke. Report.“ aus, das wollten 930.000 Leute (3,9 Prozent) sehen. Die RTLzwei-Gesellschaftsreportage „Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?“ holten sich 710.000 Menschen ins Haus (3,0 Prozent). Kabel eins hatte den Science-Fiction „Super 8“ zu bieten und lockte damit 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an (3,0 Prozent). dpa