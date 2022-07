„Mein Herz ist gebrochen“: Start-up „Kuchentratsch“ nach „Höhle der Löwen“ pleite

Von: Claire Weiss

Carsten Maschmeyer investierte bei „Die Höhle der Löwen“ in das Start-up Kuchentratsch © dpa/Christian Charisius & dpa/Sven Hoppe

Bei „Die Höhle der Löwen“ stellten die Gründerinnen Katharina Mayer (33) und Anna Bründermann (37) 2018 ihr Start-up vor. Carsten Maschmeyer (63) und Dagmar Wöhrl (68) waren so begeistert, dass sie 100.000 Euro für 10 Prozent der Anteile investierten. Nun soll alles vorbei sein.

München - Die Idee hinter dem Münchner Unternehmen? Omas und Opas backen Kuchen und tratschen. Das bessert nicht nur die Rentenkasse auf, sondern hilft gegen Einsamkeit. Die fertigen Kuchen werden dann durch die Omas und Opas in München geliefert oder versendet.

„Die Höhle der Löwen“-Start-up muss Insolvenz anmelden

Bei „Die Höhle der Löwen“ war Carsten Maschmeyer sofort begeistert: „Das Modell, älteren Leuten einen Sinn zu geben, dass sie Spaß haben, dass sie Freude haben – ich bin mir sicher, die leben glücklicher und länger.“ Und auch Dagmar Wöhrl war so angetan, dass die beiden sich dazu entschieden, gemeinsam zu investieren. Sie ist aber nicht mehr an „Kuchentratsch“ beteiligt, wie „Business Insider“ berichtet.

Vier Jahre später muss Gründerin Katharina Mayer nun aber einen Schlussstrich ziehen. Kuchentratsch war für sie ein Herzensprojekt. Auf Instagram schreibt sie: „Umso schwerer und schmerzvoller ist der Schritt, für Kuchentratsch Insolvenz anzumelden. Gerade jetzt, gerade in einer Zeit, in der explodierende Preise die häufig eh zu schmale Rente noch weniger wert sein lassen und in der miteinander etwas zu tun noch einmal wichtiger ist.“

Knapp 80 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs

Der Grund für das Scheitern? „Kuchentratsch ist leider ein weiteres Opfer der zurückliegenden Pandemie-Jahre und der aktuellen Wirtschafts-Krise“, erklärt Maschmeyer gegenüber Bild.de, „Wir bedauern diesen Schritt von Kuchentratsch sehr“. Katharina Mayer selbst erklärt auf LinkedIn, es habe eine Crowdinvestkampagne gegeben, die aber weniger erfolgreich gelaufen sei, als gedacht.

„Mein Herz ist gebrochen“, schreibt die 33-Jährige. Die knapp 80 Mitarbeiter seien bereits informiert. Ob es bei den NiceTarts-Gründern wohl besser läuft? Ralf Dümmel war von der Start-up Idee bei „Höhle der Löwen“ so begeistert, dass er sein komplettes bisheriges Konzept über Bord warf. Verwendete Quellen: Bild.de, LinkedIn.de, Instagram/Kuchentratsch