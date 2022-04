Abschied bei „LOL“: Das sind Mirco Nontschews letzte Worte

Teilen

Comedian Mirco Nontschew wurde am 3. Dezember 2021 tot in seiner Wohnung aufgefunden. © Britta Pedersen/dpa

Noch bevor Mirco Nontschew am 3. Dezember 2021 überraschend verstorben ist, stand er für die 3. Staffel „LOL“ vor der Kamera. Lesen Sie hier, was seine letzten Worte in der Serie waren:

Mehr zum Thema Mirco Nontschew (†52): Letzte Worte im TV sorgen für Gänsehaut

Es war eine unfassbar traurige Nachricht, als im Dezember 2021 bekannt gegeben wurde, dass Mirco Nontschew (†52) tot in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden wurde. Der Comedian, der den Menschen in Deutschland immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, ist am 3. Dezember 2021 für immer verstummt. Bis Oktober 2021 stand der Komiker noch für die 3. Staffel der Amazon-Prime-Serie „LOL“ vor der Kamera.

MANNHEIM24* fasst zusammen, was Mirco Nontschews zuletzt bei „LOL“ sagte.

Am 14. April startet die neue Staffel „LOL“ auf Amazon Prime. Mehrere Promis und Comedians werden für sechs Stunden in einen Raum gesetzt und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Dabei gilt: Wer lacht, verliert. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA