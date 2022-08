„Tattoos des Grauens“: Schlagerfans zerreißen Marie Reims Outfit bei „Immer wieder sonntags“

Marie Reim bei ihrem „Immer wieder sonntags“-Auftritt © ARD

Stefan Mross ist zurück bei „Immer wieder sonntags.“ Schlagersängerin Marie Reim darf als erste für gute Stimmung sorgen. Doch ihr Auftritt kommt im Netz nicht besonders gut an.

Rust - Nachdem er in der vergangenen Woche wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht auftreten konnte, ist Stefan Mross (46) wieder zurück bei „Immer wieder sonntags.“ Im Europapark in Rust kann der Schlagerstar nun wieder selbst seine Gäste begrüßen. So auch Marie Reim (22), die mit ihrem Auftritt jedoch nicht bei allen Schlagerfans punkten kann.

Marie Reim performt bei „Immer wieder sonntags“ ihren neuen Song

Die Tochter der beiden Schlagerstars Michelle (50) und Matthias Reim (64) darf als erste am Sonntagvormittag auftreten und gibt ihren neuen Song „Das mach ich ohne dich“ zum Besten geben. Das „Immer wieder sonntags“-Publikum scheint begeistert, doch im Netz hagelt es auch viele negative Stimmen, die sich weniger auf den Song, sondern vor allem auf Marie Reims Aussehen beziehen.

Besonders die Tattoos der Schlagersängerin geraten dabei ins Visier der Twitter-Nutzer. „Messer sind ja heutzutage wichtig. Und wenn es nur als Tattoo ist“, kommentiert einer das große Messer-Tattoo, das Marie Reims Arm ziert. „Tattoos des Grauens“, macht ein weiterer Schlagerfan seine Ablehnung deutlich.

Schlagerfans zerreissen Marie Reims Look bei „Immer wieder sonntags“

Doch auch eine weitere Beobachtung wollen die Twitter-Nutzer in Bezug auf das Gesicht der 21-Jährigen gemacht haben. „Die hat so viel Botox in den Lippen… kann die überhaupt richtig singen?“, fragt sich ein Zuschauer, während ein anderer wissen will: „Merken die Leute denn nicht, dass die Lippen ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur unschön aussehen?“

Aber ob Botox oder nicht, wichtig ist schließlich nur, ob Marie Reim sich wohlfühlt. Und davon ist auszugehen. Twitter hat schließlich immer etwas zu meckern.

Auf einen Gig mussten die ARD-Zuschauer leider verzichten. „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher musste ihren „Immer wieder sonntags“-Auftritt krankheitsbedingt absagen. Verwendete Quellen: ARD/immer wieder sonntags 31.07.22