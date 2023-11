Jürgen Milski rastet bei „Promi Big Brother“ aus: Er geht auf Paulina los

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Promi Big Brother“ fliegen zwischen Jürgen Milski und Paulina Ljubas die Fetzen. Dabei vergreift sich der Schlagersänger gehörig im Ton.

Köln – In der Container-WG bei „Promi Big Brother“ herrscht längst kein Frieden mehr. Iris (56) und Peter Klein (56) geraten wegen ihrer gescheiterten Ehe immer wieder aneinander, Patricia Blanco (52) teilt gegen ihren einstigen Verlobten Andreas Ellermann (58) aus und Yeliz Koc (30) rechnet mit Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31) ab. Auch an Tag vier entpuppen sich die Stars wieder als wahre Streithähne – und vor allem Jürgen Milski (60) dürfte sich bei vielen Zuschauern nach seinem Zoff mit Paulina Ljubas (26) ins Aus geschossen haben.

„Armselig“: Jürgen Milski und Paulina Ljubas geraten bei „Promi Big Brother“ aneinander

Eigentlich wollte Paulina Ljubas Jürgen Milski lediglich darauf hinweisen, dass er etwas leiser sein könne – doch damit tritt sie einen der bisher größten Zoffs der Staffel los. „Mich interessiert nicht, ob dich das interessiert, du bist mir völlig Latte“, ätzt Jürgen, „Du bist sowieso hier bald weg.“ „Alles klar. Und das in deinem Alter ist schon echt ein bisschen armselig“, verurteilt Paulina die harten Worte des Kult-Moderators, aber der schießt ohne zu zögern zurück: „Armselig finde ich so Fernsehformate, wo du dran teilnimmst, du Suppenhuhn.“

Als Paulina schließlich Jürgens lautes Schnarchen kritisiert, explodiert dieser endgültig. „Bist du nicht ganz dicht oder was?“, donnert er, „Deine Argumente sind ja total schwachsinnig.“ Paulina straft ihren Kontrahenten, der bei „Promi Big Brother“ zuletzt schon mit Ex-Kumpel Zlatko abgerechnet hat, als „respektlos“ ab, doch der ätzt munter weiter: „Wenn ich so eine Sülze höre, wie du hier gerade von dir gibst.“ „Ich bin trotzdem gebucht für Formate“, versucht Paulina schließlich, sich zu rechtfertigen, doch Jürgen winkt sie für diese Aussage als „armselig“ ab.

„Kommst aus irgendeinem Bumsformat“: Jürgen Milski ätzt bei „Promi Big Brother“ gegen Paulina

„Denkst du, ich lasse mir von einem alt gewordenen Realitystar irgendwas erzählen“, will Paulina sich verteidigen, doch Jürgen holt schon wieder zum nächsten Schlag aus: „Du bist für mich eine Lachnummer. Du kommst aus irgendeinem Bumsformat und sprichst mich irgendwie an.“ Bei seinen Container-Kollegen kommt diese Aussage alles andere als gut an und Paulina urteilt: „Du machst auf nett und volksnah, aber eigentlich denkst du, du wärst der Allergeilste.“

Bei „Promi Big Brother“ fällt Jürgen Milski über Paulina Ljubas her. © Screenshot/Joyn/Promi Big Brother/Folge vom 23. November 2023 (Fotomontage)

Schließlich unterbricht der große Bruder die unangenehme Situation und verdonnert Marco Strecker (21) zum Lebensmittel-Einkauf – der Zoff zwischen Jürgen und Paulina ist fürs Erste also nochmal aufs Eis gelegt. Ob sich die Wogen in den kommenden Tagen glätten werden, oder der nächste Streit schon um die Ecke lauert – das wird sich noch zeigen.

Um das Affären-Drama mit Peter und Iris Klein weiter zu befeuern, war Yvonne Woelke (42) in der After-Show von „Promi Big Brother“ zu Gast. Für ihren Auftritt macht ihr Freundin und Dschungelcamp-Siegerin Djamila Rowe (56) aber eine knallharte Ansage. Verwendete Quellen: Joyn/Promi Big Brother/Folge vom 3. November 2023