„Endlich mal wieder Drama“: Explosiver Cast für „Are you the One - Reality Stars in Love“ enthüllt

Von: Melanie Habeck

Am 17. August startet „Are you the One - Reality Stars in Love“ in die dritte Staffel. Nun wurden die Kandidaten bekannt gegeben – unter den Teilnehmern befindet sich sogar ein Ex-Paar.

Köln – Ab Mitte August wird bei RTL+ wieder geflirtet, was das Zeug hält: Auch 2023 stürzen sich mehr oder minder bekannte TV-Gesichter beim Reality-Ableger von „Are you the One“ ins große Datingabenteuer. Wenige Tage vor Ausstrahlung der ersten Folge wurde nun die komplette Kandidatenliste enthüllt – und viele der Teilnehmer suchen nicht zum ersten Mal im Fernsehen die Liebe.

Sogar ein Ex-Paar ist dabei: Die dritte Realitystaffel von „Are you the One“ verspricht Spannung

Ab 17. August versuchen insgesamt 20 Kandidaten, bei „Are you the One - Reality Stars in Love“ ihr „Perfect Match“ zu finden. „Endlich mal wieder Drama! Wie sehr habe ich es vermisst“, verspricht sich Moderatorin Sophia Thomalla (33) auf Instagram eine Extraportion Spannung von der dritten Staffel. Die Vermutung der Gastgeberin liegt nahe, denn einige der Teilnehmer bringen bereits TV-Flirterfahrung mit – und wissen, womit sie von sich reden machen. So gehören u. a. die ehemaligen „Love Island“-Stars Mike Heiter (31), Danilo Cristilli (26), Paco Herb (27) und Jennifer Degenhart (25) zum Cast.

Mit Christina „Shakira“ Rusch (25), Emanuell Weißenberger (30), Kim Virginia Hartung (27), Peter Kujan (25), Sabrina Wlk (26) und Steffen Vogeno (28) sind aber auch Liebeshungrige aus dem Bachelor-Universum bei „Are you the One - Reality Stars in Love“ dabei. Die übrigen Kandidaten sind ebenfalls aus einschlägigen Realityformaten wie „Ex on the Beach“ oder „Temptation Island“ bekannt. Besonders interessant dürfte dabei das Aufeinandertreffen von Emanuell Weißenberger und Kim Virginia Hartung werden: Nach ihrer Teilnahme bei „Bachelor in Paradise“ waren die beiden für ein paar Monate ein Paar.

Explosiv ging es zuletzt auch in einer anderen Kuppelshow zu: Bei „Die Bachelorette“ gerieten die Kandidaten Oguzhan (27) und Adrian (27) heftig aneinander. Verwendete Quellen: Instagram/areyoutheone.de; Instagram/sophiathomalla