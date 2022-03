Love Island: Adriano ahnt nicht, dass Jessi transgender ist und erzählt ihr, dass er Transfrauen nicht mag

Von: Stella Rüggeberg

„Love Island“-Adriano tritt mit Transgender-Aussage bei Jessica ins Fettnäpfchen © RTLZWEI Screenshot

Bei „Love Island“ hat Transgender-Kandidatin Jessica ein Auge auf den braungebrannten Adriano geworfen. Beim ersten Gespräch offenbart er ihr, schon mal ein Date mit einer Transgender-Frau gehabt zu haben. Dass er mit dieser Aussage jedoch mächtig ins Fettnäpfchen tritt, ahnt Adriano zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Teneriffa - Bei „Love Island“ lässt das Drama nicht lange auf sich warten. Schon in der ersten Folge am 21. März überrascht eine Kandidatin mit einem großen Geständnis: Jessica (22) ist als Junge zur Welt gekommen und hat sich als Siebenjähriger schon immer als „heiße Blondine mit großen Brüsten“ gesehen, wie sie in der RTLZWEI-Show erklärt. Doch davon ahnt Islander Adriano (27) noch nichts und tritt mit einer Aussage so richtig ins Fettnäpfchen.

„Love Island“-Adriano ahnt nicht, dass Jessica transgender ist

Bei Love Island möchte Jessi nun ihren Traummann finden, der im besten Fall dem südländischen Typ entspricht. Damit sollte der braunhaarige Adriano ein perfektes Match für Jessi sein. Doch dieser tappt schon beim ersten Gespräch mit der 22-Jährigen in ein gewaltiges Fettnäpfchen.

Bei einer Pool-Party spricht Adriano über seine Dating-Erfahrungen und gesteht dabei: „Ich hatte mal ein Match, das war eigentlich ein Mann. [...] Die war dann transgender“. Dass Jessica ebenfalls transgender ist, verschweigt sie dem 27-Jährige jedoch vorerst. Dennoch plagt sie nach dem Gespräch das schlechte Gewissen.

Wird „Love Island“-Jessi sich gegenüber Adriano outen?

„Ich habe das Gefühl, als würde ich ihn verarschen. Ich sage das eigentlich immer direkt. Aber das war heute der falsche Zeitpunkt. Es ist ermüdend, mich immer wieder aufs Neue zu outen!“, offenbart Jessi gegenüber Leonie (27). Ob sie Adriano in der nächsten Folge die Wahrheit sagen wird, bleibt abzuwarten.

Dieses Jahr ist in der „Love Island“-Villa alles anders: Statt nur einer Villa gibt es in der siebten Staffel gleich zwei! Schon vor dem großen Staffelstart gewährte Moderatorin Sylvie Meis (43) Einblicke in die Luxus-Anwesen der Kandidaten.

