„Schlechter kann es nicht werden“: Zuschauer von „Love Island“-Kandidaten total enttäuscht

„Schlechter kann es nicht werden“: Zuschauer von „Love Island“-Kandidaten total enttäuscht. © RTL+

Die Zuschauer zeigen sich enttäuscht vom Auftakt der neuen „Love Island“-Staffel. Vor allem die männlichen Kandidaten können die Fans nicht überzeugen.

Seit Montag wird auf RTL ZWEI wieder geflirtet und geknutscht, was das Zeug hält: „Love Island“ geht in die nächste Runde! Ganz nach dem Motto „Heiße Flirts & wahre Liebe“ geht es bei der Dating-Show mit Moderatorin Sylvie Meis (43) richtig zur Sache. Allerdings scheint die Sendung dieses Mal ein wenig zu brauchen, um in die Puschen zu kommen. Die Zuschauer jedenfalls waren alles andere als begeistert vom Auftakt der Sendung.



„Ich sehe es mal positiv: Schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden“, kommentierte ein enttäuschter Twitter-User die erste Folge. Andere Fans bezeichneten sie als „megalangweilig“, „Katastrophe“, „Müll“ und „komischen Wirrwarr“. Die Kritik der Zuschauer zielte insbesondere auf die männlichen Kandidaten ab. „Die Mädels sind so viel interessanter als die Kerle“, meinte ein User. Und ein weiterer war sogar noch kritischer: „Nur einer von den Jungs schafft es normal geradeaus zu sprechen.“

„Love Island“: Zwischen diesen beiden Kandidaten knistert es bereits

Es bleibt abzuwarten, ob die Islander in den nächsten Folgen mehr überzeugen können. Immerhin: Bei den Kandidatinnen konnten die Männer punkten. Einzig Adriano (27) und Bucci (31) wurden nicht zur Single-Party der Mädels eingeladen. Diese gaben stattdessen Nico (26), Tom (29) und Mark (23) den Vorzug. „Wie nennt man das, wenn man einen Korb von fünf Frauen bekommt?“, konnte Bucci sein Pech kaum fassen. Auch Adriano zeigte sich enttäuscht: „Ich wäre schon gerne bei der Party mit dabei gewesen. Aber ich habe ja bestimmt noch ein paar andere Gelegenheiten und Chancen.“



Diese kamen prompt in Form eines Flirts mit Transgender-Kandidatin Jessica (22). Die beiden Islander hielten im Pool Händchen und tauschten innige Blicke aus – doch dann erzählte Adriano von seiner Erfahrung mit Dating-Apps: „Da passieren schon komische Sachen. Ich hatte mal ein Match, das war eigentlich ein Mann.“ Damit trat der Lockenkopf direkt ins Fettnäpfchen, denn er hatte keine Ahnung, dass auch Jessi eine Transfrau ist. Die Single-Lady plagte später das schlechte Gewissen: „Ich habe das Gefühl, als würde ich ihn verarschen. Ich sage das eigentlich immer direkt. Aber das war heute der falsche Zeitpunkt. Es ist ermüdend, mich immer wieder aufs Neue zu outen!“