Sohn von NDW-Legende Markus macht sich bei „Love Island“ zum Gespött

Der Startschuss ist gefallen: Endlich zeigt RTLzwei die neue „Love Island“-Staffel. Promi-Spross Hannes fällt allerdings gleich zu Beginn bei den Single-Ladys durch.

Griechenland – Über ein Jahr mussten die Fans auf neue „Love Island“-Folgen warten. Am Montagabend startete endlich die Ausstrahlung der achten Staffel auf RTLzwei. Dieses Mal erhält Moderatorin Sylvie Meis (45) tatkräftige Unterstützung von Sänger Oli P. (45). Das Promi-Duo war jedoch nicht alleine im Live-Studio: NDW-Ikone Markus Mörl (64) saß zusammen mit seiner Frau Yvonne König (52) auf dem Talk-Sofa, um seinem Sohn Hannes (24) die Daumen zu drücken.

Sohn von Markus Mörl nimmt an neuer „Love Island“-Staffel teil

Der Promi-Spross gab an, sich unbedingt verlieben zu wollen: „Ich habe halt viel schnelles Dating gehabt in meinem Leben und will jetzt einen neuen Weg einschlagen.“ Allerdings verlief die erste Folge für Hannes mehr als unglücklich.

Der Islander bekam das Privileg, sich als erster Mann eine Dame auszusuchen. Doch beim Kennenlernen leistete sich der Bad Camberger einen unverzeihlichen Fauxpas: Er fragte jede Kandidatin nach ihrem Alter. Der Grund: Hannes wollte keine Frau, die älter war als er.

„Love Island“: Single-Ladys lassen Promi-Spross Hannes abblitzen

Islanderin Evi (28) reagierte empört: „Man fragt Frauen nicht nach ihrem Alter!“ Durch diese Aktion verscherzte es sich Hannes gleich zu Beginn mit den Single-Ladys. Sylvie Meis bat anschließend alle Kandidatinnen, die Interesse an dem unbeholfenen Charmeur hatten, einen Schritt nach vorn zu treten. Doch keine einzige von ihnen rührte sich – wie peinlich für den Blondschopf!

Hannes, der Sohn von NDW-Legende Markus, sucht bei „Love Island“ nach der großen Liebe – doch der erste Eindruck schlug fehl ... © Future Image/Imago & RTLZWEI/RTL+

Hannes gab sich dennoch gelassen und wählte Vanessa (22) aus. Doch mit seiner Begründung schoss er sich nur weiter ins Aus. „Ich möchte mich schon gerne wie der Daddy fühlen“, erklärte er grinsend. Auf X (früher Twitter) erhielt der Nachwuchs-Rapper viel Spott und Häme für diesen Kommentar. Auch Sylvie Meis übte Kritik. „Vielleicht hat er da einen Fehler gemacht mit dem Daddy-Spruch“, urteilte die Niederländerin. Die nächsten Folgen werden zeigen, ob Hannes seinen Fehltritt wiedergutmachen kann. Dass Oli P. „Love Island“ nun an der Seite von Sylvie Meis moderiert, sorgt bei den Zuschauern indes nach wie vor für Verwirrung. Verwendete Quellen: „Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe“ (RTLZWEI, Folge vom 11.09.2023)