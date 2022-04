Love Island: Sarah Engels‘ Schwager Jendrick ist neue Granate in RTL2-Kuppelshow

Von: Claire Weiss

Julian Engels Bruder soll bei Love Island den Frauen die Köpfe verdrehen © Instagram/Julian Engels & Instagram/jendrik_loveisland2022

Love Island läuft bereits seit einigen Tagen im TV. Doch die Kuppelshow soll weiteren Zuwachs bekommen. Julian Engels Bruder Jendrick wird sich auf Teneriffa auf ein kleines Abenteuer begeben - ob er dabei die große Liebe findet?

Am 21. März 2022 startete die neue Staffel „Love Island“. Nach einigen Tagen auf Teneriffa haben sich bereits einige Couples gefunden. Doch eine neue Granate könnte die Pärchen schon bald aus dem Konzept bringen. Kein anderer als Jendrick Büscher (21), der Bruder von Julian Engels (28) und somit Schwager von Sarah Engels (29), soll den Ladys die Köpfe verdrehen.

„Love Island“ bekommt einen Neuzugang: Jendrick Büscher

Am Donnerstagabend (31. April 2022) ist es schon so weit: Jendrick Büscher steigt bei der RTL2-Kuppelshow ein. Als Granate soll er die Kandidatinnen bezirzen und bereits bestehende Paare auseinanderbringen.

Seit einem Jahr ist der Bruder von Julian Engels Single. Doch der 21-Jährige ist kein Kind von Traurigkeit. Seine Singlezeit genießt der Student - auch mal mit der ein oder anderen Frau. „Wenn man lange Single ist, dann passieren ein paar Dinge“, verrät er gegenüber Bild.de.

Findet Jendrik Büscher im TV die große Liebe?

Sarah Engels glaubt scheinbar, dass das für Jendrik ein Leichtes sein müsste: „Jendriks Bizeps könnte sicher einige Mädchen überzeugen.“ Und auch der „Love Island“-Kandidat selbst ist überzeugt: „Ich kann gut mit Frauen reden. Ich bin ein offener Typ. Ich bin ein ehrlicher Typ. Ich sehe auch nicht ganz schlecht aus. Ich habe eine gute Mischung.“

Schon nach wenigen Tagen ist bei „Love Island“ so einiges passiert. Mit Jessi ist in diesem Jahr die erste transgender Kandidatin mit an Board. Doch als Adriano davon erfährt, gibt er der Brünetten eine Abfuhr. Verwendete Quellen: Bild.de, Instagram/jendrik_loveisland2022