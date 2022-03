„Hört man nur an der Stimme“: „Love Island“-Zuschauer feiern Transgender-Kandidatin Jessi

Zum allerersten Mal überhaupt nimmt eine Transgender-Kandidatin bei der Dating-Show „Love Island“ teil. Den Fans gefällt’s. © RTL2 / Instagram

Es ist eine echte Premiere: Mit Jessica (22) sucht zum ersten Mal eine Transgender-Frau bei „Love Island“ die große Liebe. „Auch ich als Transfrau kann in einer Dating- beziehungsweise Reality-Show einen Mann finden“, kündigte die Kandidatin selbstbewusst an. Die Islanderin betrachtet ihre sexuelle Identität als Nebensache: „Ob ich jetzt trans bin oder nicht: Ich hätte mich auf jeden Fall beworben.“



Doch wie reagierten eigentlich die anderen Kandidatinnen auf Jessis Trans-Geständnis? In der ersten Folge der neuen Staffel nahm die Single-Lady im Gespräch mit ihren Mitstreiterinnen kein Blatt vor den Mund. „Sobald ich meinen Mund aufmache, ist das kein großes Geheimnis: Ich bin transgender, ich wurde als Junge geboren, habe aber früh gemerkt, dass ich im falschen Körper bin“, eröffnete sie den anderen Islanderinnen. Diese zollten Jessi großen Respekt. „Finde ich voll stark! Ich liebe sie!“ und „Mega Respekt! Ich bin gespannt, was die Jungs sagen“ lauteten die begeisterten Kommentare der Kandidatinnen.

„Love Island“-Fans sind begeistert von Transfrau Jessica

Auch die „Love Island“-Zuschauer feiern Jessicas Teilnahme. „Ich finde, man hört es nur an der Stimme. Ansonsten eine sehr sympathische junge Frau“, schwärmte ein Facebook-User über die Einzelhandelskauffrau. Diese Meinung teilte auch ein weiterer: „Sympathische Frau. Viel Erfolg auf der Liebesinsel! Bin gespannt, wie es hier weiter geht.“



Andere Fans sorgten sich allerdings darum, wie die Islander auf Jessicas Trans-Beichte reagieren werden. „Ich finde es gut und sehr mutig von ihr, dass sie dazu steht. Nur sehe ich jetzt schon, dass sie es schwer haben wird in der Villa“, spekulierte ein Zuschauer. Und ein weiterer schrieb: „Ich finde sie wirklich hübsch und total sympathisch, aber ich befürchte, dass die Männer es anders sehen werden, gerade Adriano.“ Auf letzteren hatte Jessi bereits ein Auge geworfen – doch dann vertraute sich ihr Adriano an, dass er auf einer Dating-App einst mit einer Transgender-Frau gematcht wurde. „Da passieren schon komische Sachen“, ließ er sich über den Vorfall aus. Umso interessanter wird es sein, in den nächsten „Love Island“-Folgen die Reaktionen der Männer zu sehen, wenn sie die Wahrheit erfahren.