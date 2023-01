Lucas Cordalis bezeichnet sich als „Dschungelprinz“ –Dschungelcamp-Fans peinlich berührt

Von: Madlen Trefzer

Lucas Cordalis galt als großer Favorit, doch im Dschungelcamp zeigt er sich von einer anderen Seite. Fans sind wütend und sehen ihn nicht als Dschungelkönig.

Jedem Dschungelcamp-Fan sollte spätestens jetzt aufgefallen sein, dass Lucas Cordalis sehr wenig Sendezeit hat und darüber hinaus auch nicht sonderlich bemüht ist, im legendären RTL-Format eine gute Figur zu machen. Er fällt den Zuschauern von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ (hier alle Dschungelcamp-Sendetermine) recht negativ auf und macht sich seit seinem Einzug ins Dschungelcamp mal unerwartet rar – mal unerwartet unbeliebt, wie mannheim24.de berichtet.

Lucas Cordalis will im Dschungelcamp in die Fußstapfen seines Vaters treten – aber kann er das?

Lucas Cordalis spuckt bereits vor Beginn der neuen Dschungelcamp-Staffel große Töne und ist gewillt, in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis (†75) zu treten. In Folge 2 ist er nur kurz zu sehen, als er ein Machtwörtchen mit Dschungelcamp-Star Gigi sprechen will. „Es gibt gleich Ärger“, sagt Cordalis und taucht erst in der nächsten Folge wieder auf – allerdings wieder nur für wenige Sekunden. Auch in den darauffolgenden Folgen macht Lucas Cordalis nach Einschätzung seiner Fans keine gute Figur.

Doch das hindert Lucas Cordalis keineswegs daran, sich selbst in der 6. Dschungelcamp-Folge als „Dschungelprinz“ und „Thronfolger“ zu betiteln. Dass einige Fans damit nicht einverstanden sind, ist wohl eine logische Schlussfolgerung. Auf Instagram startet das Dschungelcamp eine Umfrage: „Was meint ihr? Kann aus Kronprinz Lucas nächste Woche Lucas I. werden?“ Darauf hin eskalieren die Fans so richtig in den Kommentaren. (Diese Dschungelcamp-Teilnehmer sind raus – oder noch dabei).

„Keine Eigenschaft eines Königs“ – Dschungelcamp-Fans sehen Lucas Cordalis nicht als Dschungelkönig

„Nein!“, „Definitiv nicht! Dafür ist er bisher viel zu wenig in Erscheinung getreten bzw. habt ihr ihm zu wenig Sendezeit gewidmet“, schreibt jemand in Richtung des RTL-Formats. „Erst hinter dem Rücken lästern und dann auf gut Freund machen, ist keine Eigenschaft eines Königs“, argumentiert ein weiterer Dschungelcamp-Zuschauer. Auch ein schlichtes, aber fieses „Langweiler“ findet sich unter den gereizten Kommentaren der Fans. Manche Kommentierende gehen sogar so weit, dass sie Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis darin als „Weichei“ betiteln.

„Es tut mir ja leid für ihn, aber ich denke nicht, dass er Dschungelkönig wird. Dafür ist er neben den anderen Charakteren nicht präsent genug. Es wäre besser gewesen, wenn er von Anfang an gesagt hätte… ,ich will einfach nur dabei sein, vielleicht den Spirit meines Vaters spüren’ , aber das Gerede von Dschungelprinz, Nachfolge...etc. ist ein bisschen peinlich, da es sehr wahrscheinlich nicht zutreffen wird…“, analysiert jemand unter dem Videoausschnitt von Lucas Cordalis.

Dschungelcamp-Fans sind sich über Lucas Cordalis einig: „Er ist einfach nur langweilig“

Vor Beginn der 16. Dschungelcamp-Staffel schätzt ihn Manuel Flickinger noch als den geborenen Dschungelkönig an. Ob er es wirklich wird, glauben – zumindest Fans von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ – im Moment nicht: „Ich hoffe nicht. Er ist einfach nur langweilig“, äußert jemand. „Sorry aber das wäre eine absolute Verarsche, wenn dieser Langweiler Dschungelkönig werden sollte“, schließt sich ein weiterer Zuschauer vom Dschungelcamp 2023 an.

Auch Kommentare, die Lucas Cordalis durchaus traurig machen könnten, werden nicht gescheut: „Ich kann es nicht mehr hören. Es gibt andere, die die Krone verdienen. Nur weil er der Sohn von Costa ist, meint er er hat die Krone verdient zu Ehren seines Vaters“, oder auch: „Wenn er mal den Mund aufmacht, lästert er nur oder führt primitive Sextalks. Auf sowas kann man echt verzichten…“ „Ich mag Lucas, aber das ist nicht sein Format“, bringt es ein Dschungelcamp-Fan schließlich auf den Punkt. Ob sie alle richtig liegen, bliebt noch abzuwarten. (mad)