„Auf ganzer Linie versagt“: Auch Eric Sindermann vernichtet Frauke Ludowigs „Sommerhaus“-Moderation

Von: Diane Kofer, Elena Rothammer

Frauke Ludowig konnte die Fans mit ihrer „Sommerhaus der Stars“-Moderation nicht überzeugen. Auch bei Ex-Teilnehmer Eric Sindermann fällt sie gnadenlos durch.

Update vom 17. November 2023: Köln – Am Mittwoch wurde die diesjährige „Sommerhaus der Stars“-Staffel mit dem Wiedersehen beendet. Die Show, in der die Paare noch einmal aufeinandertreffen, wurde – wie immer – von Frauke Ludowig (59) moderiert. Von den Fans bekam der RTL-Star aber Kritik: Frauke Ludowig könne sich nicht durchsetzen und habe das Ruder verloren. Auch Ex-Kandidat Eric Sindermann (35) fällt ein vernichtendes Urteil.

Gegenüber IPPEN.MEDIA schimpft Dr.Sindsen über die Leistung der Moderatorin. „Ich finde, Frauke Ludowig hat beim Wiedersehen auf ganzer Linie versagt. Erstens war sie mit der Situation überfordert, und zweitens hat sie Partei für eine Seite ergriffen, was ich als sehr unprofessionell empfinde“, erklärt er. Auch wenn er selbst kein Fan von Maurice Dziwak (25) sei, findet er es unfair, dass Frauke Ludowig diesen vorgeführt und ihn aufgrund seiner Wohnsituation – in seinem Kinderzimmer – verspottet hat. „Die muss im Endeffekt Schiedsrichter sein und keine Partei ergreifen“, so der Designer.

Beim Anschauen des Wiedersehens habe sich Eric in seine eigene Staffel und die Wiedersehens-Sendung mit Frauke Ludowig zurückversetzt gefühlt. „Natürlich bin ich voreingenommen, da mich das an letztes Jahr erinnert, wo sie mir auch ständig dazwischen gegrätscht ist und ich von Anfang an spürte, dass sie mich nicht mochte“, erzählt er. Seine eigene Meinung zu der TV-Bekanntheit könnte demnach kaum schlechter sein. „Ich kann Frauke Ludowig gar nicht leiden“, schließt der „Ex on the Beach“-Star ab.

Frauke Ludowig konnte sich bei „Das Sommerhaus der Stars“ nicht durchsetzen und wurde von den Fans kritisiert. Auch Eric Sindermann ist nicht gut auf die Moderatorin zu sprechen. © Screenshot: „Das Sommerhaus der Stars“/ RTL; Imago/ Beautiful Sports (Fotomontage)

Erstmeldung vom 15. November 2023: Köln – Das „Sommerhaus der Stars“ ist offiziell zu Ende. Doch auch nach dem Finale besteht noch reichlich Redebedarf. In der Wiedersehensfolge rollen die Kandidaten die Streitereien wieder auf – und die Emotionen kochen über. Moderatorin Frauke Ludowig (59) soll die Reunion eigentlich moderieren. Die Zuschauer sind mit ihrer Leistung allerdings nicht zufrieden.

Frauke Ludowig chancenlos gegen die Promis: „Sommerhaus“-Wiedersehen läuft aus dem Ruder

Obwohl Walentina Doronina (23) und ihr Partner Can Kaplan (26) sowie Gigi Birofio (24) und seine Freundin Dana Feist (26) nicht zur „Sommerhaus“-Wiedersehen eingeladen waren, gibt es in der Folge reichlich Diskussionen. Insbesondere Maurice Dziwak (25) zündelt immer wieder und auch Claudia Obert (62) nimmt wie gewohnt kein Blatt vor den Mund. Aleks Petrovic (32) und Eric Stehfest (34) nehmen ihre Fehde ebenfalls wieder auf – lautstark.

Während die Kandidaten wild durcheinander schreien und diskutieren, hat Moderatorin Frauke Ludowig große Mühe, etwas Struktur in die Folge zu bringen. Immer wieder versucht sie, einzelnen Teilnehmern das Wort zu erteilen. Trotzdem driften die Promis jedes Mal wieder in ihre eigenen Diskussionen ab. Das bliebt auch den Zuschauern nicht verborgen.

„Völlig die Kontrolle verloren“: „Sommerhaus“-Fans kritisieren Frauke Ludowig

Auf X, ehemals Twitter, wird das „Sommerhaus“-Wiedersehen rege diskutiert. „Frauke Ludowig hat das alles nicht im Griff. Was soll die Maurice-Show?“ und „Frauke Ludowig hat völlig die Kontrolle verloren“, schreiben einige User. „All diese ‚Sommerhaus‘-Reunions und Frauke hat immer noch nicht gelernt, wie man moderiert“, kommentiert ein anderer. Ein weiterer amüsiert sich: „Wie Frauke einfach kaum gegen die ankommt.“

Beim „Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen wurde wieder hitzig diskutiert. Eigentlich sollte Frauke Ludowig das Ganze leiten – doch der Moderatorin entglitt die Sendung regelrecht. © Screenshot / RTL / „Das Sommerhaus der Stars“ & Screenshot / RTL / „Das Sommerhaus der Stars“

Wie viel Zündstoff es zwischen den Kandidaten gibt, zeichnete sich bereits im Laufe der Staffel am. Am Ende gewannen Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) – doch die „Sommerhaus“-Fans gönnten ihnen den Sieg kein bisschen. Verwendete Quellen: RTL, twitter.de, IPPEN.MEDIA-INTERVIEW vom 16. November 2023