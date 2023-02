„Lügner und Narzisst“: Katja Krasavice zerreißt DSDS-Boss Dieter Bohlen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Mit seinen sexistischen Anfeindungen gegenüber DSDS-Kandidatin Jill Lange sorgte Dieter Bohlen für Furore. Seine Jury-Kollegin Katja Krasavice hat nun ein paar sehr deutliche Worte für den Poptitan. Auf TikTok teilt sie eine enthüllende Botschaft.

Köln – Anstatt das große Jubiläum der Show gebührend feiern zu können, wird die 20. DSDS-Staffel von Drama und Skandalen heimgesucht. Denn Dieter Bohlen (68), der nach seinem Abschied 2021 ein letztes Mal als Juror zurückkehrt, sorgte mit sexistischen Kommentaren gegenüber der Kandidatin Jill Lange (22) für Entsetzen. Seiner Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) geht das Benehmen des Poptitans gehörig gegen den Strich – und mit einer Botschaft bei TikTok feuert sie gekonnt zurück.

„Wieso lügst du in der Öffentlichkeit?“: Katja Krasavice rechnet mit DSDS-Boss Dieter Bohlen ab

In einem Radiointerview sprach Dieter abfällig über seine Co-Jurorin, behauptete, sie würde ihn nicht interessieren und dass die beiden keinen Kontakt außerhalb der Show hätten. „Leute, die ich schei*e finde“ – so bezeichnete Dieter Bohlen viele seiner aktuellen und vergangenen Jurypultnachbarn. Diese Worte lässt Katja Krasavice so nicht auf sich sitzen und nachdem sie für Sonntagnachmittag (5. Februar) Großes angekündigt hatte, hält sie ihr Versprechen mit einer Videobotschaft bei TikTok.

„Ich kann es nicht glauben, dass ich 2023 noch ein Video über so ein Thema machen muss“, erklärt Katja Krasavice und kommt ohne zu zögern auf Jill Lange und Dieter Bohlen zu sprechen. Sie nimmt das Reality-Sternchen in Schutz und zeigt Instagramnachrichten von vergangenem Oktober, in denen deutlich wird, wie niedergeschlagen und verletzt Jill nach der Aufzeichnung ihres Castings und Dieters fragwürdigen Sprüchen war.

Jills Nachrichten sind aber nicht die einzigen Beweise, die Katja Krasavice zum Thema Bohlen an den Tag befördert – auch eine WhatsApp-Unterhaltung zwischen ihr und dem DSDS-Urgestein zeigt sie ganz offen. Darin nennt dieser sie „mein Schatzi“ und gratuliert ihr zu ihren musikalischen Erfolgen – Funkstille sieht anders aus: „Er mochte mich ja, er wollte den Kontakt mit mir“, erklärt Katja ihren knapp 3 Millionen Followern. „Wieso lügst du in der Öffentlichkeit?“, feuert sie weiter gegen Dieter, „Stehst du nicht dafür, knallhart ehrlich zu sein? Ist das nicht alles, wofür du stehst?“

Katja Krasavices Disstrack gegen Dieter Bohlen Bereits während Jill langes Auftritt in der vierten DSDS-Folge zeigte sich Katja Krasavice sichtlich genervt von Dieter Bohlens frauenfeindlichen Bemerkungen und auch nach Sendeschluss äußerte sie mehrfach öffentliche Kritik an den Worten des Modern-Talking-Stars. Um ihrem Ärger Luft zu machen, teilte sie auf der Videoplattform TikTok schließlich einen Disstrack und schießt darin gegen den DSDS-Boss. „Ich sitz‘ nicht in Jurys ‘rum für ein paar 100k, sondern um Bitches zu verteidigen, das war‘s“, rappt sie und erklärt: „Heute hat mein A**** mehr Relevanz, als jeder deiner deutschen Superstars.“ (Quelle: TikTok/KatjaKrasavice)

„Bist der Fehler an der ganzen Sache“: DSDS-Jurorin Katja Krasavice feuert gegen Dieter Bohlen

An ihre TikTok-Message hängt Katja Krasavice eine abschließende – und nicht besonders nette – Botschaft für Dieter: „Die Leute sollen einfach nur wissen, wie verachtend du bist und dass du ein Lügner bist.“ Auch den Mobbing-Eklat um Jill Lange lässt sie Revue passieren: „Es gab keinen Grund für dich, solche Beleidigungen gegen eine Kandidatin zu treffen, die zeitgleich gegen mich und jede Frau da draußen sind. Du weißt ganz genau, wer da neben dir in der Jury sitzt.“

Katja Krasavice nimmt gewöhnlich kein Blatt vor den Mund und auch ihr Urteil über DSDS-Boss Dieter Bohlen auf TikTok fällt vernichtend aus. © Screenshot/TikTok/KatjaKrasavice

Zwar liegen vor den beiden noch etliche vorab aufgezeichnete DSDS-Folgen und eine Reihe an Live-Shows, Katjas Fazit über Dieter Bohlen fällt dennoch schonungslos und vernichtend aus: „Du bist der Fehler an der ganzen Sache und ich will einfach nur, dass sich keiner von einem Narzissten blenden lässt.“

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Dass Dieter Bohlens Worte gegenüber Jill Lange solch einen öffentlichen Eklat lostreten würden – damit hatte vor Sendestart am 13. Januar bestimmt niemand gerechnet. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Nachspiel von Dieters sexistischen Anfeindungen auf den Rest der Staffel auswirken wird. Auch Katjas DSDS-Kollegin Leony (25) bekam einiges ab, denn Dieter Bohlen verglich sie mit einer „Putzfrau“. Verwendete Quellen: TikTok/KatjaKrasavice