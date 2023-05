„Lurch des Jahres“: Thomas Gottschalk macht fiesen Witz über Michael Wendler

Von: Elena Rothammer

Teilen

Michael Wendler versucht vergeblich, seinen Ruf wiederherzustellen und seine Karriere wieder anzutreiben. In einer TV-Show zieht nun allerdings auch noch Thomas Gottschalk über den Schlagersänger her.

Köln – Mit Verschwörungstheorien und Corona-Schwurbeleien ist Michael Wendler (50) in Ungnade gefallen. Seine Karriere befindet sich seither auf Talfahrt. Mit seiner Partnerin Laura Müller (22) lebt der Schlagersänger inzwischen in den USA, versuchte sich aber an einem TV-Comeback auf RTLZWEI, das krachend gescheitert ist und direkt wieder vom Sender eingestampft wurde. Erwähnung im Fernsehen findet der Musiker jetzt aber dennoch: Thomas Gottschalk (72) machte einen fiesen Witz über den Wendler.

Thomas Gottschalk nutzt Quizfrage als Steilvorlage für Spruch gegen Michael Wendler

In der RTL-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ spielte Thomas Gottschalk mit Jana Ina Zarrella (46) gegen Barbara Schöneberger (49), die mit Wayne Carpendale (46) ein Team bildete, während Günther Jauch (66) moderierte. Dabei mussten sie versuchen, sich an einer Wand aus Blöcken festzuhalten, während sie Fragen beantworteten. Diese Gelegenheit nutzte der „Wetten, dass...?“-Gastgeber, um gegen Michael Wendler, der kürzlich sogar die für ihn geschriebenen Songs verloren hat, zu schießen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Die Quizfrage, die Günther Jauch stellte, lautete: „Wer war der Lurch des Jahres 2023: Ein kleiner Wasserfrosch oder eine Feuerkröte?“ Die vorgegebenen Antworten ignorierte Thomas Gottschalk allerdings und meinte nur trocken: „Der Lurch des Jahres war der Wendler.“ Das Publikum fand diese fiese Stichelei gegen den „Sie liebt den DJ“-Interpreten hörbar amüsant.

Die Wendlers bei OnlyFans Wer von Laura Müller und Michael Wendler nicht genug bekommt, der kann auf der Bezahlplattform OnlyFans gegen eine monatliche Gebühr exklusive Einblicke erhalten – ein Geschäft, mit dem inzwischen vorwiegend junge Frauen viel Geld verdienen. Über den kostenpflichtigen Webdienst können Nutzer Foto- oder Videoinhalte bereitstellen, die es gegen eine Gebühr (mindestens 4,99 US-Dollar pro Monat) zu sehen gibt. Für die Wendlers muss man tiefer in die Tasche greifen: Ein Monat kostet 34,99 US-Dollar, zudem gibt es Pakete für 3, 6 oder 12 Monate (94,47 US-Dollar, 167,95 US-Dollar oder 230,93 US-Dollar). Sogar der Babybauch der derzeit schwangeren Laura wird dort in Szene gesetzt.

Twitter feiert Thomas Gottschalks „Lurch“-Kommentar über Michael Wendler

Auf Twitter blieb Gottschalks Spitze gegen Michael Wendler nicht unbemerkt. Zahlreiche User amüsierten sich über den Spruch. „Nein, Thomas, der Wendler war nicht der Lurch des Jahres. Er war der Lauch des Jahres“, legte ein Nutzer nach. Ein anderer kommentierte: „Da haut der Gottschalk einen raus. [...] Wenn er dafür mal nicht verklagt wird....“

Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ konnte sich Thomas Gottschalk einen fiesen Witz über Michael Wendler nicht verkneifen. © IMAGO / Future Image & RTL / Stefan Gregorowius

Thomas Gottschalk ist aber nicht der Einzige, der in Michael Wendler wohl eine Zielscheibe gefunden hat. Auch Barbara Schöneberger schoss bei „Verstehen Sie Spaß?“ schon ordentlich gegen Michael Wendler und polarisierte mit ihrem Kommentar bei den ZDF-Zuschauern. Verwendete Quellen: RTLplus.; Twitter