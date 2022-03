Ex-GNTM-Kandidatin Lenara verrät witziges Geheimnis: „Ich mache übrigens beim Autofahren immer meine Hose auf“

Von: Jennifer Kuhn

Die ehemalige GNTM-Kandidatin Lenara hat „Germany‘s Next Topmodel“ freiwillig verlassen. Dennoch machte sie sich trotz ihres Ausstiegs einen Namen auf der Social-Media-Plattform Instagram. Nun witzelte die 24-Jährige selbst ein wenig rum und verriet ein witziges Geheimnis.

Köln - Mit ihrem Rückzug bei „Germany‘s Next Topmodel“ (alle News zur Themenseite) sorgte Lenara in der Show für großes Aufsehen. Auch GNTM-Chefin Heidi Klum zeigte sich ziemlich traurig über die Entscheidung der 24-Jährigen. Doch auch nach ihrem Show-Aus hat sich Lenara eine Instagram-Community aufgebaut - und plauderte ein paar witzige Details aus.

Name Lenara Alter 24 Wohnort Lingen Beruf Verkäuferin und Model

GNTM-Kandidatin Lenara steigt freiwillig aus

In der Show erzählte die 24-Jährige, dass sie mit der negativen Gruppen-Energie derzeit nicht klarkommen würde. Während des Gesprächs mit Topmodel-Chefin Heidi Klum liefen der ehemaligen Kandidatin auch Tränen über die Wange. Auch vermisse sie ihren Freund und ihre Familie in der Heimat - Heidi akzeptierte die Entscheidung ihrer GNTM-Anwärterin selbstverständlich.

Vielleicht sehen Topmodel-Fans sie wieder beim großen Finale im Mai wieder. Trotz ihres freiwilligen Ausstiegs zeigt sich Lenara gerne auf Instagram und gibt regelmäßig ein paar Einblicke in ihr Leben. So sah man sie zuletzt auf der Berliner Fashion-Week Ende März.

Ex-GNTM-Kandidatin Lenara veröffentlicht eine Umfrage in ihrer Instagram-Story © Screenshot/instagram.com/stories/lenara.gntm22.official

Ex-GNTM-Kandidatin Lenara verrät witziges Geheimnis: „Ich mache übrigens beim Autofahren immer meine Hose auf“

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Lenara in ihrem Auto und ließ dabei ihre Fans raten, was für ein Auto sie wohl fährt. Dabei plaudere sie zusätzlich ein witziges Geheimnis aus: „Ich mache übrigens beim Autofahren immer meine Hose auf“. Auch hierbei durften ihre Follower abstimmen, ob sie es auch machen.

Mit einer Mehrheit von 70% „Ich nicht“ - scheinen die anderen 30% zumindest auf der Seite der ehemaligen Topmodel-Kandidatin zu stehen. So filmte sich die 24-Jährige auch weiterhin in ihrem Alltag - sang dabei sogar hin und wieder ein Lied. „Ich habe richtig gute Laune“, schrieb sie in ihre Instagram-Story.

Verwendete Quellen: GNTM-Folgen, instagram.com/stories/lenara.gntm22.official