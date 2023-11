„Mache mir Sorgen“: „Das perfekte Dinner“-Zuschauer verspotten Nachtisch von Kandidat Alex

Von: Lukas Einkammerer

Tag Vier bei „Das perfekte Dinner“ und Alex serviert seinen Gästen einen Käsekuchen. Bei den Fans der VOX-Show kommt das ikonische Dessert aber nicht wirklich gut an.

Rotterdam – Nach Mark, Tanja und Sally ist bei „Das perfekte Dinner“ nun Alex an der Reihe, seine Gäste mit selbst gekochten Delikatessen von den Socken zu hauen und die illustre Höchstpunktzahl zu erreichen. Bei seinen Mitstreitern sorgt sein Menü zwar für große Begeisterung, den Zuschauern bekommt es aber nicht so ganz – und vor allem sein Nachtisch zieht Hohn und Spott mit sich.

Für seine Konkurrenten gab es in den letzten paar Tagen 30, 31 und 34 Punkte – eine Leistung, die Alex bei „Das perfekte Dinner“ zu übertreffen versucht. Helfen soll ihm dabei sein sorgfältig zusammengestelltes Menü, das aus Garnelen mit Spinat, Steak mit Birnen-Risotto und zum krönenden Abschluss einem cremigen Käsekuchen besteht. Seinen Mitstreitern läuft beim Anblick der dampfenden Teller förmlich das Wasser im Mund zusammen, bei den Zuschauern sorgen seine Kreationen aber für Empörung.

Vor allem mit Alex‘ „Cheesecake“ scheint sich die „Das perfekte Dinner“-Fangemeinde einfach nicht anfreunden zu können. „Man könnte auch einen stinknormalen Käsekuchen mit Quark machen. Der ist nicht so gehaltvoll wie Cheesecake“, lästert ein Zuschauer bei X (vormals Twitter). „Wenn der Cheesecake das wichtigste und beste ist, dann mache ich mir Sorgen um den Hauptgang“, tut es ihm ein anderer gleich. „Tolle Sache, mit Schwierigkeitsgrad hoch 10“, schreibt ein X-Nutzer ironisch und ein anderer lässt sich über Alex‘ Aussprache des englischen Wortes aus: „Endlich wieder Schisscake.“

Das Konzept von „Das perfekte Dinner“

Seit 2006 ist die Koch-Doku bei Vox eine feste Instanz. Von Montag bis Freitag kämpfen insgesamt fünf Hobbyköche um den Sieg. Nach jedem Abendessen werden Punkte auf einer Skala von 0 bis 10 vergeben, sodass am Ende ein glücklicher Gewinner auserkoren wird. Wie sich die Punkte zusammensetzen, kann jeder Kandidat selbst entscheiden – Geschmack, Atmosphäre, Getränkeauswahl und die Stimmung können in die Wertung einfließen. Was für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen spannend ist: Jeder kocht in seinen eigenen vier Wänden und gibt so ziemlich private Einblicke.

Zum „normalen“ Dinner gibt es regelmäßig Sonderausgaben mit prominenten Teilnehmern. „Das Promi Dinner“ läuft dann aber nicht unter der Woche, sondern sonntags zur Primetime.

