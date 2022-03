DSDS-Fans sauer, weil Tukki vor allem wegen ihres Aussehens weiterkommt: „Macht euch nicht lächerlich“

Von: Claire Weiss

DSDS befindet sich in Folge acht noch immer in den Castings. Dort tritt am Samstagabend (26. Februar) Tukki an und schafft es in die Recalls. Und das, obwohl sie gar nicht singen kann - das finden zumindest die Zuschauer.

Mit „Leave (Get Out)„ will Tukki die DSDS-Jury (alle News auf der Themenseite) von sich überzeugen. Die sind ganz verzaubert von der Erscheinung der 20-Jährigen und wollen sie im Recall wiedersehen. Zuschauer können diese Entscheidung nicht nachvollziehen und sind von der Jury erbost, wie tz.de berichtet.

Toby Gad hilft Tukki bei DSDS auf die Sprünge

Als Tukki mit ihrer Performance loslegt, kann man sie kaum hören. Sofort schreitet also Toby Gad (53) ein und weist sie an, das Mikrofon näher an ihr Gesicht zu halten. Doch selbst mit dieser Maßnahme wird es nicht viel besser.

„Bisschen zu tief“, findet der Musikproduzent und schaut sich versichernd bei seinen DSDS-Jury-Kollegen um. Und auch Ilse DeLange (44) und Florian Silbereisen (40) sind nicht überzeugt. Kurzerhand steht der 53-Jährige auf, setzt sich ans Klavier und spielt denselben Song in einer höheren Tonart. Tukki singt erneut und die Jury ist sicher: „Besser, deutlich besser!“

Toby Gad spielt den Song für Tukki in einer höheren Tonlage © Screenshot/RTL+

Tukki kann gesanglich nicht überzeugen und kommt trotzdem weiter

Doch es ist nicht Tukkis Gesang, der ihr letztendlich das Ticket für den Recall beschert. „Du bist echt eine Erscheinung. Du bist einfach bezaubernd“, zeigt sich Ilse DeLange begeistert. Und auch Florian Silbereisen ist von der hübschen Kandidatin ganz verzaubert.

„Mit Singen muss ich ehrlich sein: Da ist noch viel Arbeit“, gesteht die niederländische Countrysängerin. Doch die DSDS-Jury ist scheinbar noch nicht bereit, die Lippstädterin mit sri-lankischen Wurzeln gehen zu lassen. Alle drei Juroren sind scheinbar neugierig, was Tukki vielleicht noch leisten könnte - und so bekommt sie von allen dreien ein „Ja“.

DSDS-Fans sind wegen der Jury-Entscheidung sauer

Zahlreiche Zuschauer können nicht nachvollziehen, dass Tukki es in den Recall geschafft hat. „Ich dachte bis jetzt, es wird eine super Stimme gesucht und nicht ein Mädchen, das toll aussieht“, regt sich ein DSDS-Fan auf Facebook auf. „Gesang fand ich nicht gut. Bitte nicht immer nach dem äußeren gehen!“, verlangt ein zweiter.

Da fragt DSDS selbst nach: „Fandest du ihren Gesang nicht so überzeugend?“ Und bekommt prompt eine Antwort: „Was ne blöde Frage. Die gehen doch nur nach Aussehen!“ Ein weiterer Fan spottet: „Welchen Gesang? Macht euch doch nicht lächerlich!“ Doch ein fünfter ist sicher: „Hat sich im Recall ausgetukkt!“

Auf Facebook diskutieren Fans den Auftritt von Tukki © Screenshots/Facebook

„Während der Arbeit erschossen“: Todesdrama bei DSDS-Kandidatin Paloma

Während sich zahlreiche Zuschauer über Tukkis Auftritt aufregten, erschütterte Paloma Jury sowie Fans mit ihrer Geschichte. Sie wuchs in den Favelas Brasiliens auf und verlor bereits als Kind auf tragische Weise ihre Mutter. Sie wurde bei der Arbeit erschossen.

