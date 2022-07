„Schlager macht Menschen glücklich“: ZDF-Zuschauer begeistert von Schlager-Edition des Fernsehgartens

Andrea Kiewel hat im „ZDF-Fernsehgarten“ regelmäßig die größten Stars der deutschen Schlagerbranche zu Gast. Beim Publikum kommt das offensichtlich ziemlich gut an. (Fotomontage) © IMAGO / STAR-MEDIA & Screenshot ZDF-Fernsehgarten

Mainz – Wer an den „ZDF-Fernsehgarten“ denkt, dem kommt zweifelsohne auch der eine oder andere deutschsprachige Schlagerstar in den Sinn. Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel (57) begrüßt auf dem Lerchenberg in Mainz regelmäßig die größten Stars der deutschen Musikbranche. Und auch wenn die Mottos der Sendung auch immer mal wieder die internationale Popmusik thematisieren, ist und bleibt der deutsche Schlager bei der ZDF-Show am Sonntagvormittag die vorherrschende Musikrichtung. Zuletzt widmete das TV-Format dem Genre sogar eine eigene Ausgabe. Doch wieso findet das „Fernsehgarten“-Publikum Schlagersongs so besonders toll? Kiwi hat dazu einfach kurzerhand die Zuschauer selbst befragt.

Während einer Anmoderation bei der vergangenen Ausgabe des „ZDF-Fernsehgartens“ konnten sich zwei Gäste auf dem Lerchenberg offenbar nicht wirklich im Zaum halten, als die Kamera auf sie gerichtet war. Nachdem Kiwi sich bereits einmal darüber beschwert hatte, dass die beiden hinter ihr zu laut reden, reagierte die erfahrene Moderatorin spontan auf die begeisterten Fans und bezog sie in ihre kurze Ansprache mit ein. Es ging um den deutschen Schlager und weshalb dieses spezielle Genre immer wieder so viele Menschen auf den Zuschauerrängen und vor den Fernsehgeräten begeistert.

Kiwi wills genau wissen: Was fasziniert die Deutschen so am Schlager? © Screenshot ZDF-Fernsehgarten

Andrea „Kiwi“ Kiewel spricht im „ZDF-Fernsehgarten“ über den Zauber des deutschen Schlagers

Kurz vor der Gesangseinlage von Mitch Keller (49) sprach Andrea Kiewel mit den gesprächigen Gästen über den Zauber des deutschen Schlagers. „Schlager ist toll, oder? Warum ist Schlager so cool aus eurer Sicht, warum ist Schlager so erfolgreich? Was kann Schlager, was andere Musikrichtungen nicht können?“ fragt die „Fernsehgarten“-Gastgeberin einen Zuschauer.

Und der ist keineswegs um eine Antwort verlegen. „Schlager macht die Menschen glücklich, alle sind happy, alle tanzen, alle singen mit — das passt einfach“, findet der begeisterte Schlagerfan und scheint damit vielen Zuschauern aus der Seele zu sprechen. Und auch Kiwi sieht ein, dass ohne die zahlreichen Schlagerstars auf der Bühne der „Fernsehgarten“ einfach nicht das wäre, was er heute ist. Sie resümiert: „Der Fernsehgarten ist Schlager!“