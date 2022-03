Mälzer vs. Healthy Boy Band: Duell der Generationen bei Kitchen Impossible

Erfahrener TV-Koch gegen junges Koch-Kollektiv: Bei „Kitchen Impossible“ tritt Tim Mälzer gegen die Healthy Boy Band an. © RTL/picture alliance/Markus Wache

Gemeinsam mit Sepp Schellhorn will Tim Mälzer bei „Kitchen Impossible“ Lukas Mraz, Felix Schellhorn und Philip Rachinger zeigen, wer der Chef am Herd ist.

Hamburg – Premiere bei „Kitchen Impossible“ – zum ersten Mal treten in der Vox-Kochshow insgesamt fünf Köche gegeneinander an. In der vorletzten Folge der 7. Staffel findet sich Tim Mälzer allein unter Österreichern wieder. Mit „Seehof“-Koch Sepp Schellberger im Team bekommt Mälzer dabei prominente Unterstützung. Besonders pikant: Dessen Sohn Felix Schellhorn zählt zu den Gegnern.

Wie das „Kitchen Impossible“-Duell zwischen Tim Mälzer, Sepp Schellhorn und der Healthy Boy Band ablief, erfahren Sie bei 24hamburg.de*.

2019 haben sich Lukas Mraz, Felix Schellhorn und Philip Rachinger zum Koch-Kollektiv Healthy Boy Band zusammengeschlossen. Jetzt wollen sie Tim Mälzer und Sepp Schellhorn bei „Kitchen Impossible“ beweisen, dass die nächste Generation bereit für die Wachablösung ist. Ob die jungen Kochstars am Ende tatsächlich mehr Punkte auf dem Konto haben, sehen die Zuschauer am Sonntag, 27. März, um 20:15 Uhr bei Vox oder bereits vorab bei RTL+. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.