„Magic Moments“: Alle Tänze der neunten „Let‘s Dance“-Show

Von: Sarah Isele

Teilen

„Let‘s Dance“ auf RTL erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Hier erfährst Du immer aktuell, welche Tänze die Kandidaten in der neuen Folge tanzen:

Update vom 27. April, 13:00 Uhr: Es ist DIE Tanzshow im deutschen Fernsehen! „Let‘s Dance“ auf RTL ist aus dem deutschen TV-Programm nicht mehr wegzudenken. Mehrere prominente Kandidaten schwingen das Tanzbein, um sich den Titel des „Dancing Stars“ zu holen. Hier findest Du alle „Let‘s Dance“-Sendetermine. MANNHEIM24 informiert Dich regelmäßig, welche Tänze in der nächsten Folge gezeigt werden. Diese „Let‘s Dance“-Kandidaten sind raus – diese dabei.

„Magic Moments“-Liveshow: Das sind die Tänze der neunten „Let‘s Dance“-Show im Überblick

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke Freestyle aus Contemporary, Cha Cha Cha und Paso Doble zu „Ain't No Mountain“ von Marvin Gaye und Tammie Terell Sharon Battiste und Christian Polanc Freestyle aus Contemporary, Rumba, Tango Argentino, Paso Doble und Jive zu „Cant’ Help Falling in Love“ von Elvis Presley Philipp Boy und Patricija Ionel Freestyle aus Contemporary, Paso Doble und Wiener Walzer zu „Survivor“ und „Hold My Hand“ von 2wei und Lady Gaga Knossi und Isabel Edvardsson Freestyle aus Rumba, Contemporary, Wiener Walzer und Slowfox zu „You Raise Me Up“ von Westlife Timon Krause und Ekaterina Leonova Freestyle aus Contemporary, Rumba, Paso Doble, Tango und Samba zu „Requiem For A Dream“ von Scott Benson Band Anna Ermakova und Valentin Lusin Freestyle aus Ballett, Contemporary, Slowfox und Paso Doble zu „Behind Blue Eyes“ von The Who

In der neunten Liveshow von „Let‘s Dance“ treten die Profis zu Tanzduellen an. Dabei gibt es ein Battle zwischen folgenden Tanzpaaren: Timon Krause und Ekaterina Leonova vs. Knossi und Isabel Edvardsson, Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke vs. Philipp Boy und Patricija Ionel sowie Sharon Battiste und Christian Polanc vs. Anna Ermakova und Valentin Lusin, wie MANNHEIM24 berichtet.

„Hot Salsa Night“ bei „Let‘s Dance“: Das sind die Tänze der achten Liveshow im Überblick

Update vom 21. April, 09:30 Uhr: In der achten Liveshow erwartet die Zuschauer eine siebenminütige Salsa-Einlage von jedem Tanzpaar. Ob alle Promis durchhalten können, sieben Minuten lang die Hüften zu schwingen? Auf jeden Fall müssen die Paare doppelt ran, denn neben dem „Salsa-thon“ stehen auch Einzeltänze auf dem Plan.

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke Samba zu „Bam Bam“ von Camila Cabello, Ed Sheeran Sharon Battiste und Christian Polanc Wiener Walzer zu „Cuz I Love You“ von Lizzo Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov Slowfox zu „Sunny Afternoon“ von The Kinks Philipp Boy und Patricija Ionel Quickstep zu „I’m Sitting On Top Of The World“ von Bobby Darin Knossi und Isabel Edvardsson „Chim Chim Cher-ee“ von Mary Poppins Timon Krause und Ekaterina Leonova „Falling“ von Harry Styles Anna Ermakova und Valentin Lusin Charleston zu „Puppet On A String“ von Sandie Shaw

Siebte Liveshow von „Let‘s Dance“: Das sind die Tänze im Überblick

Update vom 13. April, 12:00 Uhr: Die beliebte RTL-Show kehrt aus der Osterpause zurück! Die Promis und Zuschauer erwarten natürlich eine besondere Tanzshow. Neben den regulären Performances stehen auch die Jury-Teamtänze an. Am Ende der siebten Show müssen sich die Zuschauer nicht nur von einem Promi, sondern von gleich zwei verabschieden.

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke Charleston zu „Call Me Maybe“ von Carly Rae Jepsen Sharon Battiste und Christian Polanc Jive zu „Made You Look“ von Meghan Trainor Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov Paso Doble zu „Spectrum“ von Florence + The Machine Ali Güngörmüş und Christina Luft Paso Doble zu „Toreador Olé“ von Marc Reift Philipp Boy und Patricija Ionel Langsamer Walzer zu „When I Need You“ von Luther Vandross Knossi und Isabel Edvardsson Paso Doble zu „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams Timon Krause und Ekaterina Leonova Wiener Walzer zu „Hallelujah“ von Jeff Buckley Mimi Kraus und Mariia Maksina Charleston zu „Mi Mi Mi“ von Serebro Anna Ermakova und Valentin Lusin Langsamer Walzer zu „Consequences“ von Camila Cabello

„Let‘s Dance“ auf RTL: Das sind die Tänze der sechsten Liveshow im Überblick

Update vom 30. März, 15:30 Uhr: In der sechsten Liveshow wird alles anders: Die Promis bekommen neue Tanzpartner. Es bleibt spannend, wie die neuen Paare die Tänze meistern. Dabei könnte es auch Ärger auf dem Parkett geben, denn Christian Polanc wollte bei „Let‘s Dance“ eigentlich nicht mit Anna Ermakova tanzen.

Kandidaten Tanz Julia Beautx und Vadim Garbuzow Wiener Walzer zu „FAKE“ von Lola Young Sharon Battiste und Valentin Lusin Rumba zu „One Night Only“ von den Dreamgirls Chryssanthi Kavazi und Zsolt Sándor Cseke Rumba zu „Dancing Queen“ von ABBA Anna Ermakova und Christian Polanc Samba zu „Tic Tic Tac“ von Bellini Mimi Kraus und Ekaterina Leonova Paso Doble zu „Desire For Recklessness“ von Kakegurui Philipp Boy und Christina Luft Samba zu „Drop It On Me“ von Ricky Martin, Daddy Yankee und Taboo Jens „Knossi“ Knossalla und Mariia Maksina Contemporary zu „Legendary“ von Welshley Arms Ali Güngürmüş und Patricija Ionel Langsamen Walzer zu „A Whiter Shade Of Pale“ von Procol Harum Timon Krause und Isabel Edvardsson „Let’s Twist Again“ von Chubby Checker

„Let‘s Dance“ auf RTL: Das waren die Tänze der fünften Liveshow im Überblick

Update vom 24. März: Es bleibt spannend: Show 5 bei „Let‘s Dance hat kein festes Motto, umso vielfältiger sind aber die Tänze, von klassischem Slowfox bis zu Contemporary sind wieder viele schöne Stile dabei. Als Favoriten gelten Anna Ermakova und Valentin Lusin, doch sie erhalten scharfe Kritik von Profi-Tänzern für ihren Paso Doble bei „Let‘s Dance“.

Kandidaten Tanz Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke Paso Doble zu „Everybody Wants To Rule The World“ von Tears For Fears Sharon Battiste und Christian Polanc Quickstep zu „The Look“ von Roxette Sally Özcan und Massimo Sinató Charleston zu „Don't Bring Lulu“ von The Andrews Sisters Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov Charleston zu „Girls Just Wanna Have Fun“ von Cyndi Lauper Ali Güngörmüş und Christina Luft Samba zu „La Bomba“ von King Africa Philipp Boy und Patricija Ionel Contemporary zu „Bis meine Welt die Augen schließt“ von Joel Brandenstein, Alexander Knappe Knossi und Isabel Edvardsson Charleston zu „So ein Mann“ von Margot Werner Timon Krause und Ekaterina Leonova Slowfox zu „City Of Stars“ von Ryan Gosling, Emma Stone Mimi Kraus und Mariia Maksina Contemporary zu „Pointless“ von Lewis Capaldi Anna Ermakova und Valentin Lusin Quickstep zu „Anything Goes“ von Tony Bennett, Lady Gaga

„Let‘s Dance“ auf RTL: Das waren die Tänze der vierten Liveshow im Überblick

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke: Rumba zu „She‘s Like The Wind“ von Patrick Swayze

Younes Zarou und Malika Dzumaev: Jive zu „Take On Me“ von a-ha

Sharon Battiste und Christian Polanc: Cha Cha Cha zu „She Drives Me Crazy“ von Fine Young Cannibals

Sally Özcan und Massimo Sinató: Tango zu „What A Feeling“ von Irene Cara

Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov: Wiener Walzer zu „Hijo De La Luna“ von Mecano

Ali Güngörmüş und Christina Luft: Quickstep zu „Together Forever“ von Rick Astley

Philipp Boy und Patricija Ionel: Cha Cha Cha zu „Easy Lover“ von Philip Bailey, Phil Collins

Knossi und Isabel Edvardsson: Tango zu „Relax“ von Frankie Goes To Hollywood

Timon Krause und Ekaterina Leonova: Rumba zu „Do You Really Want to Hurt Me“ von Culture Club

Mimi Kraus und Mariia Maksina: Jive zu „I‘m Still Standing“ von Elton John

Anna Ermakova und Valentin Lusin: Paso Doble zu „Running Up That Hill“ von Kate Bush

In der dritten Live-Show von „Let‘s Dance“ auf RTL geht es wieder rund: Die Kandidaten haben diesmal zwar kein festes Motto, dafür sind die Tänze wieder vielfältig! Von Rumba bis Cha Cha Cha ist alles dabei. Mal sehen, wie sie sich in der dritten Show schlagen werden. Hier kannst Du übrigens lesen, warum sich „Let‘s Dance“-Profitänzerin Patricija Ionel für den Playboy ausgezogen hat.

„Let‘s Dance“ auf RTL: Das waren die Tänze der zweiten Liveshow

Erstmeldung vom 3. März:

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke: Cha-Cha-Cha zu „Let‘s Get Loud“ von Jennifer Lopez

Younes Zarou und Malika Dzumaev: Rumba zu „No Matter What“ von Boyzone

Sharon Battiste und Alexandru Ionel: Contemporary zu „Losing My Religion“ von R.E.M.

Sally Özcan und Massimo Sinató: Rumba zu „Listen To Your Heart“ von Roxette

Abdelkarim und Kathrin Menzinger: Slowfox zu „Shaddap Your Face“ von Joe Dolce

Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov: Tango zu „Personal Jesus“ von Depeche Mode

Ali Güngörmüş und Christina Luft: Cha-Cha-Cha zu „Play That Funky Music“ von Wild Cherry

Philipp Boy und Patricija Ionel: Jive zu „Reet Petite“ von Jackie Wilson

Knossi und Isabel Edvardsson: Jive zu „Danger Zone“ von Kenny Loggins

Timon Krause und Ekaterina Leonova: Cha-Cha-Cha zu „Sweets For My Sweet“ von CJ Lewis

Mimi Kraus und Mariia Maksina: Tango zu „Beat It“ von Michael Jackson

Natalia Yegorova und Andrzej Cibis: Rumba zu „Mandy“ von Barry Manilow

Anna Ermakova und Valentin Lusin: Cha-Cha-Cha zu „Music“ von Madonna

Während zur Verkündung der Gewinner der Show bereits das Motto der nächsten Show angekündigt wird, wird nicht verraten, welcher Star welche Tanzrichtung und zu welcher Musik tanzen wird. Deshalb fragen sich viele Zuschauer, welche Tänze sie in der nächsten Woche sehen werden. Diesen Tanz musste „Let‘s Dance“-Favoritin Anna Ermakova übrigens in der ersten Live-Show tanzen. Alle Folgen auch auf RTL+.

Gewinner des RTL-Formats „Let‘s Dance“ – das sind die Dancing Stars aus allen Staffeln Fotostrecke ansehen

„Let‘s Dance“ auf RTL: Das Motto der zweiten Liveshow

„Born in“ lautet das Motto der zweiten Live-Show. Hierbei müssen die 13 verbliebenen Promis und ihre Profis auf Musik tanzen, die in ihrem Geburtsjahr erschienen ist. Wie in der Liste zu sehen ist, reicht die Spanne dabei vom wohl größten Jennifer-Lopez-Partysong bis hin zu einem Klassiker von Barry Manilow. Auch kann man sich in der zweiten Live-Show über den ersten Contemporary der Staffel freuen. Getanzt wird dieser von niemand anderem als Sharon Battiste und dem Profi Alexandru Ionel.

Jede Woche fliegt ein neues Paar aus der Show, wenn es sich nicht genügend Punkte ertanzen kann. In der ersten Live-Show mussten bereits Alex Mariah Peter und Tanzpartner Alexandru Ionel das Parkett verlassen. Die beiden hatten zu wenig Punkte bekommen. Wer sich wundert, warum Alexandru Ionel doch in der zweiten Show mittanzt: Er fungiert als Ersatz für Christian Polanc, der in der zweiten Live-Show nicht mittanzen kann. (rah)