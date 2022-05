„Gewaltig abgenommen“: ZDF-Fernsehgarten-Fans staunen über Schlagerstar Maite Kelly

Teilen

Maite Kelly war eine der Gäste zum Auftakt des ZDF-Fernsehgartens. Die Schlagermusikerin sang gleich zwei Songs. Die Zuschauer kommentierten ihr schlankes Aussehen.

Lerchenberg - Maite Kelly (42), Giovanni Zarrella (44) und auch Beatrice Egli (33) sorgten beim Auftakt des ZDF-Fernsehgarten (alle News auf der Themenseite) für eine regelrechte Starbesetzung. Maite Kelly hatte gleich zwei Auftritte in der Show von Andrea Kiewel („Kiwi“, 56) und überzeugte die Fans mit beiden Bühnenlooks. Auf Twitter zeigten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert.

Unterhaltungssendung ZDF-Fernsehgarten Sender ZDF Moderation Andrea Kiewel Erstausstrahlung 29. Juni 1986

Maite Kelly begeistert im „Fernsehgarten“ gleich mit zwei Songs

Zu Beginn schwebte Maite Kelly in einem Komplettlook in Weiß über die Bühne des Fernsehgartens am Mainzer Lerchenberg (alle Informationen über den ZDF-Fernsehgarten). Mit einer Version von „Everytime We Touch“ (mit Alex Christensen) trat die 42-Jährige auf, später gab sie auch ihren neuen Song „Für Gefühle kann man nichts“ zum Besten.

Sowohl das weiße Kleid als auch das Blumenkleid des zweiten Auftritts begeisterte die Fans vor den Bildschirmen. Auf Social Media lobten sie Maite Kellys Aussehen.

„Gewaltig abgenommen“: ZDF-Fernsehgarten-Fans staunen über Maite Kelly

Auf Twitter bemerkte das Publikum, dass Maite Kelly wohl abgenommen haben muss und zeigte sich begeistert von dem Auftritt der Schlagersängerin der Kelly Family. „Maite schaut gut aus“, findet eine Userin beispielsweise.

„Muss ja mal anmerken, dass Maite immer schlanker wird“, kommentiert jemand anderes. „Sieht sensationell aus“ und „deutlich erschlankt“, schreibt eine Frau. Und ein Nutzer fragt in die Runde: „Maite hat aber gewaltig abgenommen, oder?“

Auf Twitter reagieren die Fans auf Maite Kellys Auftritte. © Screenshots Twitter

Twitter-Nutzer beurteilen Maite Kelly-Auftritt im „Fernsehgarten“

Trotzdem mischten sich unter lobende Worte aber auch einige negative Stimmen, die etwas an Bühnenbild oder der Kette von Maite Kelly zu kritisieren hatten. „Sieht irgendwie aus wie Plastik“, tat eine Person ihre Meinung kund – einige kritische Stimmen gibt es eben immer.

Die restlichen Sendetermine des ZDF-Fernsehgartens stehen auch bereits fest, ebenso wie die Mottos der einzelnen Folgen. Moderatorin Andrea Kiewel wird immer sonntags ab 11.50 im ZDF durch das Programm führen.

Endlich wieder ZDF-Fernsehgarten mit Publikum

Vor Beginn des heutigen ZDF-Fernsehgartens war Andrea Kiewel ganz schön nervös. Denn nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist es die Moderatorin nicht mehr gewöhnt, vor so vielen Menschen aufzutreten. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten vom 08.05.22; Twitter