Maite Kelly schreibt Song für Giovanni Zarrella: Premiere in seiner ZDF-Show

Maite Kelly und Giovanni Zarrella werden in seiner ZDF-Show einen neuen gemeinsamen Song präsentieren. Geschrieben wurde das Lied von der Schlagersängerin selbst. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/Jan Huebner

Maite Kelly und Giovanni Zarrella werden in seiner ZDF-Show einen neuen gemeinsamen Song präsentieren. Geschrieben wurde das Lied von der Schlagersängerin selbst.

Offenburg – Maite Kelly (42) ist nicht nur eine begnadete Sängerin, sondern auch eine talentierte Liedtexterin. Schon zu „Kelly Family“-Zeiten verfasste die Vollblutmusikerin eigene Lieder und auch nach ihrem Wechsel ins Schlagergenre zeichnet sich Maite noch immer regelmäßig mit eigenen Kompositionen aus. Dabei verfasst die dreifache Mutter nicht nur Songs für sich selbst, sondern auch Duette in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. Ihr neuestes Projekt ist ein gemeinsames Lied mit Star-Moderator Giovanni Zarrella (44). In der nächsten Ausgabe der beliebten „Giovanni Zarrella Show“ soll der Song seine Premiere feiern.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der ZDF-Sendung wurde das Duett der beiden Schlagerstars jetzt angekündigt. Das Lied trägt den Titel „Keine Angst“ und wie aus dem Beitrag zu entnehmen ist, scheinen Maite Kelly und Giovanni Zarrella bei den Aufnahmen im Studio nicht mit großen Gefühlen gespart zu haben. „Wir durften im Tonstudio bereits probehören und eins ist sicher: Gänsehaut ist vorprogrammiert“, steht im Beitrag zu lesen, „also Taschentücher bereithalten!“

Maite Kelly und Giovanni Zarrella wollten schon länger einen gemeinsamen Song aufnehmen

In einem Video zum Instagram-Beitrag der „Giovanni Zarrella Show“ verrät der Showmaster, dass das Duett der beiden bereits länger in Planung war. „Maite und ich hatten uns ja verabredet für ein schönes Duett, das sie schreiben sollte für uns beide“, erzählt Giovanni Zarrella im Clip, „und dieser Song ist jetzt da. Es ist ein Song, der mit seiner Bedeutung, mit den Worten, der Liebe, die da drin steckt und mit der Ehrlichkeit so tief unter die Haut geht, dass ich es kaum abwarten kann, all den Menschen da draußen zu zeigen, wie schön dieses Lied ist.“

In einer weiteren Aufnahme verrät Maite Kelly, dass die Premiere der Single in der „Giovanni Zarrella Show“ ein besonderer Moment für sie wird. „Ich wollte ihm ein Lied mitgeben, das seine Persönlichkeit widerspiegelt“, erzählt sie, „ich bin sehr gespannt, wie das Publikum auf dieses Lied reagiert. Wer mich kennt, weiß: Ich bin so oder so aufgeregt. Aber jetzt, glaube ich, war ich noch nie so aufgeregt.“