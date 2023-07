Eklat um Mallorca-Fernsehgarten: Markus Becker verteidigt ZDF und widerspricht Ikke Hüftgold

Die Diskussion rund um den Mallorca-Fernsehgarten geht weiter. Jetzt mischt sich auch Schlagerstar Markus Becker ein – und stellt sich auf die Seite des ZDF.

Mainz – Für viele ist der Mallorca-Fernsehgarten das Highlight der Saison – nicht so für Ikke Hüftgold. Der Ballermannstar hat seinen Auftritt bei Kiwi abgesagt. „Ich mag Andrea Kiewel und ich mag auch das ZDF. Aber es ist keine Plattform für den wahren deutschen Party-Schlager“, so das Fazit von Ikke Hüftgold zum Mallorca-Fernsehgarten. Etwas anders sieht das sein Schlager-Kollege Markus Becker.

„Heißt ja nicht Ballermann-Fernsehgarten“: Darum tritt Markus Becker trotz Kritik im Mallorca-Fernsehgarten auf

„Ich trete in Mallorca nicht nur am Ballermann auf“, erklärt Markus Becker im Interview mit IPPEN.MEDIA. Sein Publikum sei dabei bunt gemischt: „Ich habe hier auch Auftritte in anderen Urlaubsgebieten, bei denen mich die ganze Familie, also von den Kindern bis zu den Großeltern, sieht“.

„Es kennen mich also viele Kinder und Eltern, welche die Sendung sehen, auch von meinen Auftritten auf Mallorca“, erklärt der „Das rote Pferd“-Sänger weiter. „Es heißt ja nicht der Ballermann-Fernsehgarten, sondern Mallorca-Fernsehgarten und Mallorca sollte für die ganze Familie da sein und nicht nur für den Ballermann-Tourismus“, stellt Markus Becker klar.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 06. August 2023: Noch nicht bekannt 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Markus Becker versteht Frust von Ikke Hüftgold – gibt dem ZDF aber Recht

Außerdem finde er, dass die Musik im Mallorca-Fernsehgarten durchaus die Musik am Ballermann widerspiegelt. „Alle Künstler, welche dort auftreten, sind bekannte Namen am Ballermann“, so Becker. Gleichzeitig kann er die Kritik seiner Kollegen teilweise verstehen, „da sie einfach ihren aktuellen Hit gerne im Fernsehen performen möchten“. Doch auch das ZDF müsse man verstehen, da der Sender „eine Verantwortung gegenüber seinen Zuschauern“ trage.

Apropos Fernsehgarten: Die letzte Fernsehgarten-Show war nichts für schwache Nerven. Andrea Kiewel kuschelte mit Riesenspinnen und wollte gar nicht mehr das Segment wechseln. Verwendete Quellen: Ikke Hüftgold und Markus Becker im Interview mit IPPEN.MEDIA