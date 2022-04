Goodbye Deutschland: Jens Büchners Ex Jenny eröffnet ihre Modeboutique auf Mallorca

Von: Jennifer Kuhn

„Goodbye Deutschland“-Star Jenny Matthias eröffnet auf der spanischen Insel Mallorca ihre Modeboutique für die neue Saison. Die Ex-Freundin von Jens Büchner wagt somit einen Neustart und gibt einen Einblick in die Vorbereitungen. TV-Zuschauer und Fans sind dabei ganz angetan von dem TV-Star.

Mallorca - Stolz präsentiert die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin (alle News auf der Themenseite) ihre neue Modeboutique auf der Social-Media-Plattform Instagram. Jennifer Matthias - auch bei ihren Fans und TV-Zuschauern als „Jenny Delüx“ bekannt, wagt einen Neustart und verkündet, dass ihr neuer Shop für die neue Saison nun endlich auf Mallorca geöffnet hat.

Name Jennifer Matthias Alter 35 Bekannt durch Goodbye Deutschland (VOX) Kinder Leon Büchner

„Goodbye Deutschland“-Star Jenny Matthias zeigt ihren Sohn Leon

Bekannt wurde Jennifer Matthias gemeinsam mit Jens Büchner (†49) durch die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“. Das ehemalige Paar zog gemeinsam nach Mallorca, eröffnete auch dort einen eigenen gemeinsamen Modeshop. Vor elf Jahren brachte die heute 35-Jährige den gemeinsamen Sohn auf die Welt: Leon.

Mit gerade einmal acht Monaten zog er mit seinen Elter auf die spanische Insel Mallorca. „Und nun steht ein Riesen-Kerl vor mir“, kommentierte Jenny Delüx damals den Geburtstagspost ihres Sohnes.

Jennifer Matthias zeigt ihre Modeboutique auf Instagram © Screenshot/instagram.com/jenny.deluex

Goodbye Deutschland (Vox): Tod von Jens Büchner traf Jenny Matthias wie ein Schlag - dann kam Corona

Auch für die Ex-Verlobte von Jens Büchner kam der Tod ihres damaligen Partners im Jahre 2018 überraschend. Ihre Trauer war groß - sogar so groß, dass sie in der Zeit viel an Gewicht verlor und teilweise sehr kränklich aussah. Doch ihre Familie hat sie unterstützt - und ihr Kraft und Zuwendung in dieser schwierigen Phase gegeben.

Die Corona-Pandemie machte es der 35-Jährige ebenfalls nicht einfach. Aufgrund von Corona blieben auf Mallorca die Touristen aus - und das monatelang. In ihrer Boutique hatte Jenny eine Angestellte. Doch auch sie musste aufgrund von Covid sich von ihr und Mallorca verabschieden, da sie sich das Leben auf der Insel nicht mehr leisten konnte.

Doch diese Zeiten gehören nun der Vergangenheit an. Der „Goodbye Deutschland“-Star eröffnete vor wenigen Stunden ihre Modeboutique für die neue Saison! „‼️Heute geht es endlich los‼️ Ab 11h ist geöffnet bis 17h von Montag bis Samstag. Ich freue mich auf euch! Eure Jenny“, kommentiert sie ihr Posting auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Von Schuhen über Pullover, T-Shirts, Kleider, Röcke und Jacken - in ihrer Boutique können ihre Fans also von nun an fast täglich stöbern und den TV-Star vor Ort treffen. Viele User freuten sich ebenfalls für die 35-Jährige und kommentierten fleißig unter den Postings von ihr und dem „Goodbye Deutschland“-Account.

Instagram-User kommentierten die Neueröffnung von Jenny Delüx © Screenshot/instagram.com/jenny.deluex und instagram.com/goodbyedeutschland.vox

