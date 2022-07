„Darf niemand wissen“: Lorenz Büffel gewinnt „Promi Dinner“, weil er Essen im Restaurant bestellt

Teilen

Hat Lorenz Büffel etwa ein schlechtes Gewissen? © Screenshot/RTL+

Da ging was nicht mit rechten Dingen zu! Lorenz Büffel hat bei „Das perfekte Promi Dinner“ einfach Kaiserschmarrn aus dem Restaurant bestellt. Damit gelang ihm der Sieg.

Mallorca – „Das perfekte Promi Dinner“ auf Mallorca geht in die zweite Runde! Während bei der ersten Ausgabe auf der Baleareninsel eher die Streitereien der Kandidaten für Schlagzeilen sorgten, scheint es diesmal zumindest wirklich ums Essen zu gehen. Allerdings: Nicht alle Ballermann-Teilnehmer spielten fair! Insbesondere der spätere „Promi Dinner“-Sieger Lorenz Büffel (43) ließ sich so einiges einfallen, um bei der VOX-Sendung als Gewinner nach Hause zu gehen.

Ein Video auf dem offiziellen „Goodbye Deutschland“-Instagram-Account lässt die Szenen aus der am vergangenen Sonntag (10. Juli) ausgestrahlten Folge noch einmal Revue passieren. Darin ist Büffels Freundin Emily zu sehen, die gekaufte Aioli aus den Bechern in Schüsseln umfüllt. „Das merkt doch keiner. Wir pimpen das noch“, glaubt sie und schlägt vor, einfach frischen Knoblauch unterzurühren, um die Sauce wie selbst gemacht wirken zu lassen.

Lorenz Büffel gewinnt bei „Das perfekte Promi Dinner“ mit einem komplett gekauften Menü

Doch es bleibt nicht bei der heimlich gekauften Aioli. Im Instagram-Clip ist Lorenz Büffel außerdem am Telefon zu sehen, wie er in einem ihm bekannten Restaurant anruft: „Wir sind ein bisschen verwirrt. Wir brauchen unbedingt ganz, ganz schnell Kaiserschmarrn. Und du darfst auch niemandem etwas erzählen.“ Die beliebte österreichische Nachspeise kam bei seinen Mitkandidaten übrigens ziemlich gut an. „Wow, der Kaiserschmarrn ist wirklich richtig lecker. Also das ist so original Familienrezept?“ fragt „Promi Dinner“-Teilnehmerin Isi Glück (31) ihren Konkurrenten am Abend. „Ich sag nur: Mama Leone“, ist die kurze Antwort des Betrügers darauf.

Ganz schön dreist! Doch bei „Das perfekte Promi Dinner“ auf Mallorca herrschen offenbar andere Regeln. Isi Glück scheint Lorenz Bügel jedoch auf den Fersen zu sein, denn wie im Clip weiter angedeutet wird, überlegt sie zwischenzeitlich, ob ihr Ballermann-Kollege sie möglicherweise angelogen hat. Den Sieg hat es Lorenz Büffel allerdings offensichtlich nicht gekostet!