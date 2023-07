Mallorca-Spezial im „ZDF-Fernsehgarten“. Neben Ikke Hüftgold fehlen auch noch weitere Ballermann-Größen

Von: Volker Reinert

Schlagersänger Ikke Hüftgold wird nicht bei der Mallorca-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgartens“ dabei sein. Auf der Gästeliste von Andrea Kiewel fehlen auch weitere Top-Ballermann-Stars.

Mainz – Der „ZDF-Fernsehgarten“ mit Moderatorin Andrea Kiewel (58) steht jeden Sonntag unter einem ganz bestimmten Motto. Am 30. Juli erwartet die Fernsehzuschauer das alljährliche und von vielen langersehnte Mallorca-Spezial. Die Gästeliste mag für manchen Fan der Sendung jedoch überraschend sein.

IPPEN.MEDIA-Interview: Schlagersänger Ikke Hüftgold gibt „ZDF-Fernsehgarten“ einen Korb

Im IPPEN.MEDIA-Interview gab Ikke Hüftgold (46) bereits bekannt, dass er kein Interesse an einem Auftritt in der Mallorca-Sendung des „ZDF-Fernsehgartens“ hat. So verstehe er, dass der Songtitel „Bumsbar“ für das ZDF durchaus schwierig sein könnte, betonte aber auch, dass sein Lied nun einmal zum Ballermann-Repertoire gehöre und keiner Zensur unterlaufen sollte.

Auch für den „ZDF-Fernsehgarten“ 2024 stehe der Mallorca-Star „Kiwi“ nicht zur Verfügung. Laut Hüftgold, der als Matthias Distel im hessischen Limburg an der Lahn geboren wurde, ist die Sendung „keine Plattform für den wahren deutschen Party-Schlager“. Eingefleischte Ballermann-Fans werden über die Gästeliste für das Mallorca-Spezial auch überrascht sein.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 30. Juli 2023: Mallorca

13. August 2023: Schlagerfestival

03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Einige Top-Ballermann-Stars fehlen: Das ist die Gästeliste für das Mallorca-Spezial im „ZDF-Fernsehgarten“

Wie sich schlagerprofis.de auf wunschliste.de beruft, werden folgende Schlagerstars zur Mallorca-Ausgabe auf dem Mainzer Lerchenberg erwartet: Anna-Maria Zimmermann (34), „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer 2023 Tim Toupet (51), Jürgen Milski (59)und sein Bruder Peter, Lorenz Büffel (44), Buddy & Daniel Hahn, Olaf der Flipper, Honk!, Peter Wackel (46), DJ Robin (27), Micha von der Rampe, Markus Becker (52), Schürze, Die Räuber, Marry & Balineiro und Dragan der Autohändler & Andy Luxx.

Auffallend ist, dass neben Ikke Hüftgold auch andere Ballermanngrößen nicht gelistet sind. Zwar werden viele Mallorca-Stars in der Sendung auftreten, allerdings fehlen Top-Namen wie Mickie Krause (53), Mia Julia (36), Julian Sommer (25) oder Isi Glück (32).

Andrea Kiewel lädt am 30. Juli zum Mallorca-Spezial des „ZDF-Fernsehgartens“ ein. Nicht mit dabei: Ballermann-Star Ikke Hüftgold. Doch auch andere Mallorca-Schlagerstars stehen nicht auf der Gästeliste. © IMAGO / Chris Emil Janßen & IMAGO / BOBO

„ZDF-Fernsehgarten“-Fans aufgepasst: Das Mallorca-Spezial wird am 30. Juli aufgrund der Fußball-Frauen-WM in Australien und Neuseeland erst ab 13.35 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt und somit ausnahmsweise nicht live zu sehen sein. Andrea Kiewel empfängt das Publikum vor Ort aber wie gewohnt ab 12 Uhr auf dem Mainzer Lerchenberg. Auch am 6. und 20. August kommt es für den „ZDF-Fernsehgarten“ zu einer Programmänderung. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de; wunschliste.de