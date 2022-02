Mallorca und der Ballermann: Diese RTL-Serie macht Lust auf Sommer!

Von: Katja Kraft

Matthias (Henning Baum) ist der selbst ernannte „König von Palma“. Baum spielt ihn grandios in der gleichnamigen RTL+-Serie © LIBERTAD

RTL+ zeigt die sechsteilige Serie „Der König von Palma“. Henning Baum und Sandra Borgmann spielen ein Paar, das von Dortmund nach Mallorca zieht. Privat trinkt Borgmann keinen Alkohol und war noch nie am Ballermann. Warum, erzählt der „Berlin, Berlin“-Star im Interview.

„Ich verkaufe mein Haus und fange woanders ganz neu an“ – könnten Sie sich das auch vorstellen?

Sandra Borgmann: Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn es etwas gibt, was wirklich ruft, etwas, bei dem ich denke: „Boah! Das musst du machen!“, dann ja. Aber ich bin auch Mutter, und sobald Kinder im Spiel sind, bekommt Heimat ja noch mal eine ganz andere Bedeutung. Mein Sohn ist jetzt 13 und hat hier seinen Vater und seine Freunde – da kann ich mir „Alles auf eine Karte und dann weg“ nicht vorstellen. Aber wenn er mit der Schule fertig ist und sein eigenes Ding macht, ist gegen eine sonnigere Heimat als Hamburg nichts einzuwenden.

Auch Sylvie, die Sie spielen, sorgt sich um ihre Kinder. Sollte man nicht auch als Mutter noch verrückt und abenteuerlustig bleiben?

Sandra Borgmann: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber es ist die Frage, ob sich Verrücktheit dadurch ausdrücken muss, dass man die Kinder in den Koffer packt und weit wegzieht. Ich finde, Hauptsache, man ist für die Kinder da und teilt mit ihnen die Freude am Leben. Dann kann man da schon mal so ein Sternchen hinmachen. Nach dem Motto: „Auch wenn vieles in die Hose gegangen ist, dat hab ich hingekriegt.“ Dat ist doch schon mal wat.

Wäre lieber wieder daheim in Dortmund: Sylvie (Sandra Borgmann) fühlt sich nicht wohl am Ballermann. © RTL+

Es ist lustig, dass Sie „dat“ und „wat“ sagen. Der Ruhrpott-Dialekt wird Ihnen als gebürtiger Mülheimerin nicht fremd sein. Wie schwierig war es für Sie, in diesen Slang zu rutschen?

Sandra Borgmann: Leicht. Zu Hause haben wir zwar kein Pott gesprochen, aber ich bin halt in dem Setting Ruhrgebiet aufgewachsen. Das ist mein Heimatdialekt.

Über die Sprache drückt sich auch eine Mentalität aus. Wie sind die Menschen im Ruhrgebiet?

Sandra Borgmann: Geradeaus. In der Kommunikation mit anderen wählen sie immer den kürzesten Weg. Man sacht, was man denkt. Vielleicht durch den Bergbau, denn unter Tage musste man so direkt kommunizieren, um zu überleben. Im Berg sollte man nicht um den heißen Brei herum reden.

Sylvie (Sandra Borgmann) macht das Beste aus ihrem neuen Leben auf Mallorca. © RTL+

Die Ruhrpottler in der Serie wandern nach Mallorca aus. Welche Beziehung haben Sie zu der Deutschen liebsten Ferieninsel?

Sandra Borgmann: Ich finde Mallorca wahnsinnig schön, ich war jetzt vier oder fünf Mal auf der Insel. Ich bin da sehr, sehr gerne. Den Ballermann kenne ich allerdings gar nicht.

Nie Sangria aus Eimern getrunken?

Sandra Borgmann: Nee! Und auch erst am Ende der Drehzeit kamen wir zur Partymeile am Ballermann. Aber natürlich in einer super besonderen Situation. Es war ja Coronazeit. Und die Insel war leer. Die Hotels waren leer, die Strände waren leer. Das war so surreal! Es war überhaupt nicht vergleichbar mit sonst. Es war wunderschön, mehrere Monate im Süden zu sein. Das hat wirklich was hinterlassen bei mir. Der Himmel war immer blau, das Meer war immer blau. Das macht was mit einem. Das öffnet die Seele, man wird langsamer, der Süden setzt sich so in einen rein. In Hamburg hängt einem fünf Monate im Jahr eine Bleidecke über dem Kopp. Es ist wirklich krass. Ich überlebe das nur mit Vitamin D!

Vielleicht entscheiden Sie sich ja doch noch eines Tages zum Auswandern. Gab es schon Situationen in Ihrem Leben, in denen Sie alles von Grund auf verändert haben?

Sandra Borgmann: Die größte Veränderung, die ich je unternommen habe, war wohl, dass ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Seit rund eineinhalb Jahren habe ich mit dem ganzen Trinken überhaupt nichts mehr am Hut.

Lukas Cordalis spielt in „Der König von Palma“ seinen Vater Costa Cordalis. © RTL+

Klingt gerade für jemanden in Ihrer Branche nicht einfach: Ständig wird man auf Premieren oder anderen Filmfesten mit Alkohol konfrontiert. Fällt Ihnen das gar nicht schwer?

Sandra Borgmann: Nein, überhaupt nicht. Die Entscheidung, ohne Alkohol zu leben, war mein Umzug auf meine Insel. In unserer Kultur koppeln wir Feiern und Spaß-Haben an Sich-Betäuben. Wie wir Freude, Ausgelassenheit, Entspannung denken, ist total mit Alkohol verknüpft. Und für mich ist das einfach nicht mehr gekoppelt. Beim Abschluss vom „König von Palma“ beispielsweise habe ich stattdessen die ganze Nacht durchgetanzt, bin in den Morgenstunden schön mit dem Auto nach Hause gefahren und noch ein paar Runden geschwommen, während die Sonne aufging. Es ist komisch, wie schnell Alkohol unwichtig werden kann. Silvester hatten wir vergessen, Getränke überhaupt einzukaufen. Wir hatten nur Wasser im Haus, Nachbarn haben uns dann Limo geschenkt.

Sonst würde man Silvester mit Alkohol anstoßen.

Ja, das ist bei uns der Ritus. Doch man kann auch ganz anders feiern. Je nachdem, was man gerne macht. Wir kochen zum Beispiel wahnsinnig gerne. Oder gehen ins Kino oder an die Elbe. Warum trinken Menschen Alkohol? Eigentlich, weil sie verbunden sein wollen. Und da gibt es viele alternative und sehr gesellige Arten und Weisen.