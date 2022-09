Mama Silvia Wollny zeigt Tochter Lavinia, wie man richtig hechelt

Silvia Wollny gibt ihrer Tochter nützliche Tipps (Fotomontage) © Noah Wedel/Imago & Screenshot/Instagram/Lavinia Wollny

Silvia Wollny ist selbst Mutter von elf Kindern. Ihre Tochter Lavinia setzt bei der Geburtsvorbereitung deshalb auf den Rat der Matriarchin.

Ratheim – Sie ist absoluter TV-Kult! Silvia Wollny (57) hat als Oberhaupt der Großfamilie Wollny im Laufe der Jahre deutsche Fernsehgeschichte geschrieben. Mit ihren zahlreichen Angehörigen tritt Silvia regelmäßig in der familieneigenen Reality-Show auf, wo sie als Matriarchin des Clans nicht selten einige wichtige Lebensweisheiten an ihren Nachwuchs weitergibt. Kein Wunder also, dass Tochter Lavinia (22) in Sachen Geburtsvorbereitung auf die Unterstützung ihrer Mutter setzt. Immerhin hat Silvia selbst elf gesunde Kinder zur Welt gebracht.

In der neuesten Folge von „Die Wollnys“ gibt Silvia Wollny der schwangeren Lavinia einige Tipps zur richtigen Atmung während der Entbindung. Und damit das Ganze auch anschaulich wird, macht die Fernsehikone der werdenden Mutter die Atemübungen auch gleich vor. Ohne Scham vor der Kamera brüllt und hechelt Silvia Wollny, was das Zeug hält. Lavinia kommt derweil gar nicht dazu, das richtige Ein- und Ausatmen selbst zu üben. Denn die komischen Laute ihrer Mutter bringen sie regelmäßig zum Lachen und damit ziemlich aus dem Konzept.

Silvia Wollny übt mit ihrer Tochter Lavinia das richtige Hecheln für die Entbindung

„Jetzt musst du röcheln wie ein Hund!“, ruft Silvia Wollny ihrer Tochter Lavinia zu, während sich die beiden breitbeinig auf dem Zimmerfußboden gegenüber sitzen. Doch gegen die Lautstärke der elffachen Mutter kommt die 22-Jährige einfach nicht an. Letztendlich waren die Übungen allerdings auch überflüssig, denn Lavinia entschloss sich noch während der Dreharbeiten zu „Die Wollnys“ dazu, ihr Baby lieber per Kaiserschnitt zur Welt zu bringen.

Die kleine Haylie Emilia erblickte am 22. Februar 2022 das Licht der Welt. Lavinia und ihr Freund Tim Katzenbauer (24) denken übrigens schon jetzt darüber nach, ein zweites Kind zu bekommen. Für Silvia Wollny wäre das bereits das 16. Enkelkind. Und der Wollny-Clan wächst fleißig weiter. Erst vor einigen Wochen postete Silvia ein Foto eines positiven Schwangerschaftstests. Wer die werdende Mutter ist, verriet sie allerdings noch nicht.