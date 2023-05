Mama und Influencerin: Jennifer Saro ist die neue Bachelorette

Teilen

Die neue Bachelorette ist Berlinerin, heißt Jennifer Saro und ist von Beruf Content Creator. Demnächst verteilt sie in Thailand Rosen - und hat eine besonders süße Begleitung dabei.

Nun ist klar, wer die Nachfolgerin von Sharon Battiste (31) ist: Im Sommer wird Jennifer „Jenny“ Saro ganz offiziell im TV auf Rosenreise gehen, und zwar in der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“. Die 27-jährige Wahlberlinerin ist seit fünf Jahren Single und will in der 10. Staffel ihre große Liebe finden. Der Sender hat sie der Öffentlichkeit heute vorgestellt.

Im Interview mit RTL hat die Influencerin erzählt, dass sie nicht allein zum Dreh nach Thailand fliegt, denn sie wird ihren 1-jährigen Sohn mitnehmen. Damit schlüpft zum ersten Mal eine alleinerziehende Mutter in die Rolle der Bachelorette. Dass ihr Mama-Dasein der Liebe im Weg stehen könnte, ist für Jenny keine große Sorge. Sie meint: „Ich sage mal, neun von zehn [Männern] haben da gar kein Problem mit.“

Eine Freundin passt während des „Bachelorette“-Drehs auf „Keksi“ auf

Zwar wird Jennifer Saro ihren Spross „Keksi“ mit auf die Reise nehmen. Der echte Name ihres Sohnes wird aber nicht genannt, und er wird wohl auch nicht im Fernsehen zu sehen sein. Während der Dreharbeiten passt eine Freundin der jungen Mutter auf ihr Söhnchen auf. Sie ist eine von Jennys besten Freundinnen und kennt sich als gelernte Erzieherin bestens mit Kindern aus.

Jenny lässt keine Zweifel daran, dass es sie nur im Doppelpack gibt. Im RTL-Interview erklärt sie, sie habe von Anfang gesagt: „Ohne ihn gehe ich nirgendwo hin.“ Ihr Sohn sei ihrer Meinung nach auch noch viel zu klein, um so lange von ihr getrennt zu sein. „Tatsächlich könnte ich mich anders überhaupt nicht konzentrieren, wenn er nicht dabei wäre“, erzählt die neue Bachelorette.