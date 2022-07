„Manege frei“ für die Laffontien Brothers: DSDS-Premiere bei Florian Silbereisen

Nach seinem Sieg bei DSDS tritt Harry Laffontien jetzt gemeinsam mit seinem Bruder Gianni als Schlagerduo auf. Bei Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ gaben sie ihr Debüt. (Fotomontage) © IMAGO / Future Image & IMAGO / osnapix

Gelsenkirchen – Dann versuchen sie es eben mit Schlager! Der Gewinner der vergangenen „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel Harry Laffontien (21) konnte mit seiner englischsprachigen Siegessingle „Someone To You“ in den Charts leider gar nicht punkten. Doch der leidenschaftliche Sänger gibt nicht auf. Zusammen mit seinem Bruder Gianni Laffontien (17), der bei „DSDS“ den vierten Platz belegte, tritt Harry jetzt als Schlagerduo auf. Ihr neues Duett „Manege frei“ präsentierten die „Laffontien Brothers“ bei der diesjährigen „Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen.

„Jetzt verwandeln wir das Amphitheater in ein Zirkuszelt“, kündigte der Schlager-Moderator die Performance der Brüder beim Publikum an. Und der Auftritt der „Laffontien Brothers“ kann sich sehen lassen. Gestützt von Gianni legt Harry gleich zu Beginn einen Salto hin, ihr mitreißendes Lied wird von der Darbietung zahlreicher Artisten untermalt. Mit „Manage frei“ gehen Harry und Gianni Laffontien also zurück an ihre Ursprünge: Die beiden Jungs entstammen einer Zirkusfamilie und waren jahrelang selbst als Artisten unterwegs.

Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los! am 09.07.2020 im Amphitheater in Gelsenkirchen Laffontien Brothers, Gianni und Harry © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Als „Laffontien Brothers“ wollen Harry und Gianni jetzt die deutschen Charts erobern

Mit ihrer Debüt-Single wollen Harry und Gianni als „Laffontien Brothers“ zeigen, dass sie Stolz auf ihre Herkunft sind. Sie singen von Zirkusromantik und weshalb die Bühne ihr Zuhause ist — ob sie damit auch die Zuschauer überzeugen können? „Ohne Netz und doppelten Boden“, wie es in „Manege frei“ heißt, versuchen sich die ehemaligen „DSDS“-Finalisten jetzt als Schlagerstars. Bei der „Schlagerstrandparty 2022“ kam der Song offenbar schon einmal gut an!

Im Nachgang beweisen Harry und Gianni dann noch kurz, dass sie ihre Artistenkenntnisse zugunsten der Musikkarriere keinesfalls vergessen haben. Problemlos jonglieren sie mit vier von Moderator Florian Silbereisen mitgebrachten Bällen und erhalten dafür tosenden Applaus vom Publikum. Eines ist also klar: Sollte es mit der Schlagerkarriere auch nicht klappen, bleibt immer noch der Zirkus!