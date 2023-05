Manipulation bei ARD: MDR stoppt Onlinevoting zu „Hit des Monats“

Sicherheitslücken entdeckt

Große Enttäuschung für Schlagerfans. Die MDR-Sendung „Schlager des Monats“ verkündete vorzeitiges Aus des Newcomer-Votings. Der Grund waren unregelmäßige Stimmabgaben.

Leipzig – Mit großer Spannung und Neugier blicken zu Monatsbeginn viele Schlagerfans auf die MDR-Chart-Sendung „Die Schlager des Monats“. Hier werden die Ergebnisse des Newcomer-Votings aus dem Vormonat von Moderatorin Christin Stark (33) präsentiert. Doch für die Nachwuchskünstler, die zur Wahl standen, gab es jetzt schlechte Nachrichten. Das Online-Voting zur Sparte „Hit des Monats“ musste laut mdr.de vorzeitig gestoppt werden. Der Grund sind massive Manipulationen im Abstimmungssystem.

Vorzeitiges Aus für Schlager-Newcomer: Sicherheitslücke beim Online-Voting

Die Schlagerfans haben auf meine-schlagerwelt.de monatlich die Chance, ihren „Hit des Monats“ zu wählen. Im Mai standen gleich drei Acts zur Auswahl. Neben den beiden Sängerinnen Julezz und Mandy Mettbach ging noch die Schlager-Girl-Band „Engel 07“ ins Rennen. Nach derzeitigem Stand wird jedoch keiner der Anwärter Anfang Juni im Studio seinen Hit performen dürfen.

Die Redaktion der Sendung musste bereits am Freitag (12. Mai) das Voting einstellen, da scheinbar eingebaute Sicherheitsstufen manipuliert worden sind. Die Zuschauer erhalten beispielsweise per SMS einen Sicherheitscode, der für die Abstimmung notwendig ist. Dadurch ist es auch nur einmal am Tag möglich, mit seinem Handy eine Stimme abzugeben. Offenbar existiert aber eine Sicherheitslücke, mit der man das Prozedere umgehen kann. Denn inzwischen wurden auch unregelmäßige Stimmabgaben registriert.

Nach Manipulation bei ARD: Schlager-Redaktion sucht Sicherheitslücken

Die Sendung bezog bereits Stellung zu der entdeckten Manipulation. „Wir können aktuell nicht garantieren, dass alle Stimmen rechtmäßig und ehrlich abgegeben wurden“, erklärte die Redaktion. „Wir haben das Voting deshalb nach intensiver Prüfung vorzeitig beendet, um keine der Kandidatinnen zu benachteiligen.“

Weiter wurde bekannt gegeben, dass die Sendung derzeit mit Hochdruck daran arbeitet, die Sicherheitsmängel im System zu beheben, um weitere Manipulationsmöglichkeiten auszuschließen. Ob das inzwischen gestoppte Voting einem kompletten Neustart unterzogen werden muss, ist noch nicht klar. Offen ist auch noch, ob einer der drei Schlager-Acts in der Juni-Sendung vor die Kamera treten darf.

Moderationserfahrung hat Christin Stark bereits. Jetzt darf die Frau von Matthias Reim sogar live eine Schlagershow moderieren. Verdrängt sie damit Florian Silbereisen? Verwendete Quellen: mdr.de

