Manni Ludolf ist nach Umstyling bei „Kampf der Realitystars“ nicht wiederzuerkennen 

Schnipp, schnapp – Zottel ab

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Schwartz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Vom Schrotthändler zum „Physiklehrer“. In der aktuellen Folge von „Kampf der Realitystars“ verabschiedet sich Manni Ludolf von seinem Markenzeichen und legt eine krasse Typverwandlung hin.

Thailand – In der dritten Folge der RTLZWEI-Sendung „Kampf der Realitystars“ bringt Neuzugang Bernd Kieckhäben (32) gleich frischen Wind in die Sala. Der ehemalige DSDS-Kandidat ist gelernter Friseurmeister und will kurz nach seinem Einzug sein Talent an seinen Mitbewohnern unter Beweis stellen. Laut Model Sarah Knappik (36) scheint vor allem einer der Stars ein Umstyling bitter nötig zu haben: Manni Ludolf (60). Der Schrotthändler mit der grünen Zipfelmütze ist für seine zottelige Haarpracht bekannt. Auch Manni lässt sich auf das Experiment ein – doch mit diesem überraschenden Ergebnis hätte er sicher nicht gerechnet.

Nach Umstyling bei „Kampf der Realitystars“: Manni Ludolf ist ein „anderer Mensch“

„Haare runter, ein bisschen die Zottel weg“, erklärt Schrotthändler Manni Ludolf bereitwillig. Dabei scheint ihm Bernds Umstyling-Angebot gerade recht zu kommen. Denn auch Mannis Freundin wünscht sich schon seit längerem kürzere Haare bei ihrem Liebsten. Gesagt, getan – und für den Überraschungseffekt wird während des Umstylings zusätzlich der Spiegel abgehängt. Statt mit der Schere geht es gleich mit dem Elektrorasierer ans Werk und schon fallen die ersten Haarbüschel zu Boden.

Am Ende leitet Manni den Countdown ein und unter dem Applaus der Sala-Mitbewohner wird das Kunstwerk enthüllt. Und tatsächlich: Die lange Zottel-Mähne ist einer mittelkurzen Frisur mit Elvis-Tolle gewichen. Stolz und erhobenen Hauptes marschiert Manni vor seinen jubelnden Mitbewohnern auf und ab. „Ich hab aus dem Manni einen anderen Menschen gemacht“, erklärt Kieckhäben glücklich. „Seine Augen haben gestrahlt, er war mega-happy und sieht auch noch verdammt gut aus.“

Überraschte Reaktionen auf Manni Ludolfs Typverwandlung bei „Kampf der Realitystars“

Auch Serkan Yavuz (29) ist vom Vorher-Nachher-Ergebnis überrascht. „Er war der kleine Manni halt einfach. Und jetzt ist er der Physiklehrer-Manni“, staunt der 29-Jährige und fügt hinzu. „Und er sieht auch fünf Jahre oder mindestens zehn Jahre jünger aus. Das hat ihm auch ein bisschen einen Glow nochmal gegeben.“

+ Was für eine Veränderung: Nach seinem Umstyling ist Manni Ludolf ein ganz neuer Mensch. © Screenshot/RTL+/Kampf der Realitystars (Fotomontage)

Auch Manni Ludolf gibt sein Urteil ab. „Ich fühl’ mich wie neugeboren“, schwärmt der Schrotthändler. Dennoch müssen sich seine Fans und Freunde keine Sorgen machen. Auch wenn „der Manni von außen anders aussieht“, bleibt er immer noch „der Manni innen drin“, versichert der 60-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Zum Lachen ist allerdings nicht jedem zumute: Anfangs giftete Giulia Siegel (48) gegen ihre „Kampf der Realitystars“-Konkurrentin Eva Benetatou (31), weil sie nicht mit deren Erziehungsstil einverstanden war. Verwendete Quellen: tvnow.de

Rubriklistenbild: © Screenshot/RTL+/Kampf der Realitystars (Fotomontage)