Manuel Flickinger mit klarer „Let‘s Dance“-Ansage: „Andere Paare haben viel besser getanzt“

Von: Madlen Trefzer

Bei „Let‘s Dance“ fliegt das erste Tanzpaar raus – und Manuel Flickinger sitzt währenddessen im Publikum. Lesen Sie hier sein Urteil über die Tanzeinlagen der „Let‘s Dance“-Paare.

Wer die 16. Staffel von „Let‘s Dance“ bei RTL einschaltet, lässt sich in eine Parallelwelt entführen, in der Rhythmus der Sinn und Leidenschaft die Währung ist. Außerdem kann man bei „Let’s Dance“ unterschiedlichen Promis bei ihrer Performance zuzusehen und hie und da seine Schlüsse ziehen. Auch Manuel Flickinger liebt das RTL-Format und ist sogar live im Publikum dabei – das ist sein Urteil.

MANNHEIM24 verrät, was Manuel Flickinger von der Performance der „Let‘s Dance“-Stars hält.

Wie bereits die meisten „Let’s Dance“-Zuschauer mitbekommen haben, ist die „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin Alex Mariah Peter und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel ausgeschieden... (mad)