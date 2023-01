„Tiefer geht‘s nicht“: Marc Terenzi zieht fürs Dschungelcamp blank – RTL-Zuschauer entsetzt

Von: Jonas Erbas

Teilen

In der aktuellen Dschungelcamp-Staffel kommt Marc Terenzi vermehrt zum Einsatz. Nach seinem Hochzeitsantrag sorgt nun eine ganz andere Szene für Aufsehen. Die kommt bei den RTL-Zuschauern allerdings gar nicht gut an.

Murwillumbah – Seit 2004 bringt das Dschungelcamp seine ganz eigenen Helden hervor. Einer davon ist Popsänger Marc Terenzi (44), der „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2017 gewann und sich dort mit inzwischen legendären Weisheiten („The Regels sind the Regels“ oder „We must act like family. Du must a group sein“) unsterblich machte. 2023 setzt RTL erneut auf die Unterhaltungsqualitäten des 44-Jährigen – und hat sich damit nun möglicherweise verkalkuliert …

Marc Terenzi auch 2023 beim Dschungelcamp dabei – mehrere Auftritte in Staffel 16

In diesem Jahr sorgen nicht nur die Dschungelcamp-Kandidaten für Schlagzeilen, sondern vermehrt auch ihre Begleiter. Während Lucas Cordalis‘ Schwiegervater Peter (63) eine handfeste Ehekrise mit Katzenberger-Mama Iris Klein (55) durchlebt, sollen bei Marc Terenzi bald die Hochzeitsglocken läuten: Nach ihrem Auszug an Tag neun (20. Januar) machte er seiner Freundin Verena Kerth (41) prompt einen Heiratsantrag am australischen Traumstrand.

Schon mehrfach trat Marc Terenzi in der aktuellen Dschungelcamp-Staffel als Sidekick in Erscheinung, doch sein jüngster Auftritt kam bei vielen RTL-Zuschauern gar nicht gut an. Das Telefongewinnspiel pries er unbekleidet mit einem Geldkoffer im Schritt an – eine Szene, die im Netz einige Kritik hervorrief (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

Die romantischen Szenen kamen im Netz allerdings gar nicht gut an: Die Dschungelcamp-Verlobung von Marc Terenzi und der Moderatorin sorgte unter den Zuschauern für Furore. Nun scheint es, als habe der Popsänger die „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Fans ein weiteres Mal erzürnt.

Am Freitagabend (27. Januar) trat der 44-Jährige in der RTL-Sendung erneut auf und musste dort für einen Gag herhalten: Um auf die üppige Prämie des Telefongewinnspiels aufmerksam zu machen, posierte der Boygroup-Star unbekleidet hinter einem Geldkoffer, der immerhin gerade so seinen Schritt verdeckte – ein Anblick, der beim Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) für Belustigung sorgte.

Dschungelcamp: Kultshow oder Ekelfernsehen? Mit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erzielt RTL regelmäßig beste Quoten. Das Dschungelcamp selbst ist allerdings umstritten und von Staffel eins (2004) an oftmals Ziel unterschiedlichster Kritik. Während die Sendung für viele Fernsehzuschauer inzwischen fester Bestandteil ihrer Jahresplanung ist, hagelte es in den vergangenen Jahren immer wieder Beschwerden. Medienwissenschaftler und Vertreter von Politik und Kirche nahmen bereits die erste Staffel mit Argwohn und Missfallen auf. Die Sendung wurde zur Prüfung sogar der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) vorgelegt. Auch die Tierschutzorganisation PETA kritisiert das Format jedes Jahr aufs Neue. Zeitweise zogen sich sogar potenzielle Werbekunden zurück, die ihre Produkte nicht in Verbindung zum Dschungelcamp sehen wollten.

Zuschauer zerreißen Marc Terenzi für Dschungelcamp-Strip – „Was macht der denn da?“

Doch nicht jeder konnte über Marc Terenzis Dschungelcamp-Strip lachen: „Erst wird Marc zu einem Heiratsantrag gezwungen, nun muss er dort in Unterwäsche herhalten. Tiefer geht‘s nicht“, lästerte ein RTL-Zuschauer bei Twitter, ein anderer fragte: „Wie tief muss man (finanziell) gefallen sein, um sich dafür hinzugeben?“

Ein Nutzer erinnerte sich indes daran, dass der 44-Jährige einst glorreichere Tage erlebte: „Ich bin alt genug, um noch zu wissen, dass Marc Terenzi mal Frontsänger einer halbwegs ernstzunehmenden Boyband war.“ Selbst Fans des Popsängers konnten sein Verhalten nicht verstehen: „Ich mag Marc Terenzi ja eigentlich, aber langsam wird‘s peinlich. Muss man(n) echt alles machen, um aufzufallen und im Gespräch zu bleiben?“

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Fakt ist: Momente wie dieser sind typisch für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die RTL-Sendung sorgt seit jeher für Aufsehen – mit unterschiedlichsten Mitteln! Seine Gastauftritte in der 16. Staffel werden immerhin fürstlich entlohnt: Marc Terenzi erhält als Dschungelcamp-Begleiter eine astronomische Gage, die 10-mal höher als die der anderen ausfällt. Verwendete Quellen: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (RTL/RTL+; Staffel 16, Folge 15), rtl.de, twitter.com