GZSZ-Star Marc Weinmann: So war Zungenkuss mit Lennart

Marc Weinmann und Lennart Borchert sind das GZSZ-Traumpaar. Ihr erster Kuss lief allerdings anders ab als erwartet – Lenny überraschte mit vollem Zungeneinsatz.

Berlin – Seit über einem Jahr ist Marc Weinmann (25) nun fester Bestandteil der GZSZ-Familie. In der beliebten Daily-Soap verkörpert er Luis Ahrens, der Hals über Kopf in Moritz Bode (Lennart Borchert, 23) verliebt ist. Die beiden bilden nach einigen Aufs und Abs das absolute Soap-Traumpaar. „Zwei Freunde nähern sich immer mehr an, wobei jeder für sich viele innere und äußere Hürden nehmen muss, um letztendlich ihre gemeinsame Liebe erleben zu können“, beschreibt Marc die Liebesgeschichte der zwei Charaktere im Gespräch mit RTL. Er verrät auch, dass die zwei noch immer über ihren ersten Kuss am Set lachen müssen.

Dass sich zwischen Luis und Moritz etwas Romantisches entwickeln würde, sei eigentlich schon im Casting-Prozess klar gewesen, verrät Marc weiter, denn die beiden Rollen seien direkt zusammen gecastet worden. Wie und wann es allerdings zwischen den beiden Schauspielern funken sollte, war für den 25-Jährige allerdings noch völlig ungewiss. „Umso glücklicher war ich daher, als ich lesen durfte, wie dezent und Schritt für Schritt sich die Story aufgebaut hat“.

„Bis ich dann seine Zunge im Mund hatte“: Marc Weinmann plaudert über GZSZ-Kuss

Dennoch stand irgendwann der erste Serienkuss zwischen den beiden jungen Männern an und der lief nicht ganz wie geplant ab. „Da lachen wir auch heute noch gerne drüber“, so Marc und erzählt, dass Lenny nämlich direkt vollen Zungeneinsatz zeigte. Der Ablauf der Szene sei für die Schauspieler soweit klar gewesen, aber dann kam Lennart vor Drehbeginn noch einmal auf Marc zu und fragte, ob sich die beiden mit oder ohne Zunge küssen sollen. „Ich habe das natürlich als Scherz verstanden und lediglich erwidert, dass mir das egal sei – bis ich dann beim ersten Take seine Zunge im Mund hatte“.

TV-Traumpaar: Marc Weinmann und Lennart Borchert spielen bei „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ das Liebespaar Luis und Moritz. © IMAGO/eventfoto54; IMAGO/Gartner (Fotomontage)

Der Zungen-Fauxpas habe aber letzten Endes dazu geführt, dass Marc und Lenny ein solch gutes Vertrauensverhältnis zueinander haben und somit umso besser die wichtige Liebesgeschichte zwischen Luis und Moritz authentisch erzählen können. Marc sei überglücklich, mit der Beziehung ein Zeichen gegen Homophobie zu setzen. Denn obwohl Marc und Lennart überwiegend positives Feedback für die süße Lovestory zwischen Luis und Moritz bekommen, gibt es auch immer wieder homophobe Kommentare. „Ich hoffe, dass die Zuschauer:innen dadurch mehr Toleranz und Verständnis entwickeln können und Menschen aufhören, sich wegen Liebe anzufeinden“.