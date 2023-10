Bei „Verstehen Sie Spaß?“: So böse legt Barbara Schöneberger Guido Maria Kretschmer rein

Guido Maria Kretschmer bringt ein Buch raus. Bei „Verstehen Sie Spaß?“ spielte ihm Barbara Schöneberger kurz vor der Veröffentlichung aber einen Streich, bei dem ihm das Lachen verging.

Hamburg – Guido Maria Kretschmer (58) ist nicht nur TV-Star und Designer – er hat als Autor auch schon einige Bücher herausgebracht. Der Veröffentlichung seines neuesten Werkes fieberte er lange Zeit sehnsüchtig entgegen, doch dann ändert sich alles schlagartig: Barbara Schöneberger (49) sorgt für Angst und Verzweiflung bei dem „Shopping Queen“-Star, der sein Buch am liebsten verschwinden lassen würde.

Bei „Verstehen Sie Spaß?“: Barbara Schöneberger jagt Guido Maria Kretschmer große Angst ein

„19.521 Schritte: Vom Glück der unerwarteten Begegnung“ heißt das Buch, das der Designer im Oktober 2023 auf den Markt bringen will. Darin beschreibt Guido Maria Kretschmer, der erst kürzlich seinen Vater verloren hat, einen besonderen Tag in seinem Leben und zeigt eine ganz persönliche Seite von sich. Bevor das Werk für alle erhältlich ist, soll der Fernsehstar auch eine Hörbuchversion einsprechen – doch dabei wird er fies reingelegt. Und zwar von „Verstehen Sie Spaß?“ mit Barbara Schöneberger.

In der gestrigen (7. Oktober 2023) Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ begibt sich der Autor voller Tatendrang in die Sprecherkabine, um höchstpersönlich aus seinem Buch vorzulesen. Voller Tatendrang begibt sich der Autor in die Sprecherkabine, um höchstpersönlich aus seinem Buch vorzulesen. Doch Guido Maria Kretschmer erkennt sein eigenes Werk plötzlich nicht mehr – darin wurde ordentlich „verbessert“, nur nicht gerade in seinem Interesse. „Wer nie losgeht, kann auch nie ankommen“, meint Guido Maria Kretschmer eigentlich – doch im Buch ist plötzlich zu lesen: „Wer nie losgeht, kann auch nie kommen.“ „Bitte nicht“, fleht der Designer und gibt zu: „Ich habe Angst!“

Bei „Verstehen Sie Spaß?“ mitmachen Nicht nur Promis werden von Zeit zu Zeit bei „Verstehen Sie Spaß?“ reingelegt – auch Menschen auf der Straße oder gezielte „Opfer“ müssen mit Streichen rechnen. Auf der Homepage der ARD wird genau beschrieben, wie man unverbindliche „Der hat‘s verdient“-Vorschläge einreichen kann. Per Mail geht die Bewerbung an spass@swr.de. Die Redaktion bittet allerdings um Verständnis, dass nicht jede Anfrage beatnwortet werden kann.

Schon 1500 Bücher verkauft: Guido Maria Kretschmer total verzweifelt

Während der TV-Star die Situation anfangs noch mit Humor nimmt, vergeht ihm das Lachen mit jeder weiteren Unterbrechung des Regisseurs – denn der findet von Mal zu Mal neue schwerwiegende und zweideutige Fehler in der gebundenen Ausgabe. Guido Maria Kretschmers größtes Problem: Schon 1500 Exemplare wurden – vermeintlich mit Fehlern – verkauft. „Das kann doch nicht sein, dass das alles schon gedruckt ist. Oh, Gott, das ist schon rausgegangen an alle. Ich möchte das Buch gar nicht mehr in die Hand nehmen, wenn ich ehrlich bin“, äußert er sich und schlägt verzweifelt die Hände vor den Kopf.

Eine richtige Erklärung findet der 58-Jährige nicht – immerhin weiß er nicht, dass eigentlich Barbara Schöneberger hinter der Aktion steckt. „Ich kann mir das nur so erklären, dass die Lektorin an einer brennenden Hanfplantage vorbeigelaufen ist und tief eingeatmet hat“, versucht er aber immerhin noch zu scherzen.

Am Ende löst Barbara Schöneberger die Situation selbst auf und teilt dem Designer via Tonaufnahme mit, dass er bei „Verstehen Sie Spaß?" gelandet ist. Im Studio gibt Guido Maria Kretschmer zu: Er war die ganze Zeit über völlig ahnungslos. „Es war toll gemacht. Ich hatte keine Idee", erzählt er. Er habe sich lediglich gewundert, wie viele Menschen im Hintergrund anwesend waren.