„Bergdoktor“-Star warnt vor Betrug: Falscher Mark Keller bittet Fans um 150.000 Euro

„Bergdoktor“-Star Mark Keller warnt seine Fans vor einem dreisten Schwindel im Netz. Denn ein falscher Account fordert von Fans horrende Summen für eine angebliche Filmproduktion.

Bodensee – Mark Keller (57) befindet sich derzeit auf der Überholspur. Als Schauspieler in der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ genießt der 57-Jährige große Beliebtheit und auch als Sänger startet Keller nun durch und veröffentlicht in der kommenden Woche ein Musikalbum. Aber auch abseits des Rampenlichts läuft es für den TV-Star richtig gut, denn Mark ist ganz verliebt ins Leben und vor allem in seine Lebensgefährtin Anna. Im Gespräch mit Bunte schwärmt der Schauspieler: „Die große Liebe in der zweiten Lebenshälfte ist ein großes Glück“.

Wenn der Schauspieler gerade nicht mit Kollege Hans Sigl (53) für den „Bergdoktor“ dreht, steht der 57-Jährige auch im privaten Kreis gerne mal vor der Kamera. Mit seinen Söhnen Aaron (30) und Joshua (26) dreht Keller nämlich regelmäßig lustige Videoclips für Social Media, die mehrere tausend Klicks einfahren. Der Social Media-Erfolg hat aber auch seine Schattenseiten, denn eine Betrugsmasche im Netz unter seinem Namen wiegt nun schwer.

Falscher Mark Keller fragt eine Dame um 10.000 Euro und schließlich um 150.000 Euro

Der TV-Star ruft seine Fans zur Vorsicht auf, denn im Netz gibt sich jemand als Mark Keller aus und versucht Fans schamlos auszubeuten. Unter dem Vorwand, Geld für eine Filmfinanzierung zu benötigen, bittet der falsche Mark Keller die treuen Fans um horrende Summen. Ein Schwindel, der den echten Mark Keller ganz betroffen macht – vor allem, weil eine Frau auf die Betrugsmasche hereingefallen ist.

Der Betrüger habe die Dame kontaktiert und um Geld für eine Filmproduktion gebeten – zunächst um 10.000 Euro und dann um 150.000 Euro. Der Ehemann der Dame sei zum Glück misstrauisch geworden, berichtet Keller im Bunte-Interview und erklärt: „Die Frau ist aus allen Wolken gefallen – und ich auch“. Seine Fans um Geld bitten, würde dem Schauspieler nie im Leben einfallen. „Es gibt leider viele falsche Accounts unter meinem Namen und geklaute Fotos von mir, das ist der Wahnsinn“, erklärt Mark weiter.