Nächste „Bergdoktor"-Staffel soll 2024 im ZDF laufen: Lisbeth, Linn und Martins neue Liebe

Von: Matthias Kernstock

Nach der letzten Folge vom Bergdoktor am 23. Februar lässt das ZDF viele Fragen um Hauptdarsteller Martin Gruber (Hans Sigl) offen. Spannend also, wann Staffel 17 startet.

Ellmau – Wer beim Bergdoktor im ZDF an glückliche Kühe, grüne Wiesen und Friede, Freude, Eierkuchen denkt, hat sich mit Sicherheit keine Folge der aktuell auslaufenden 16. Staffel angesehen.

Staffelfinale hat es in sich: Wie geht es weiter mit Martin, Lisbeth und Lilli?

Martin Gruber bricht mit seiner Familie, will nach New York auswandern. Mutter Lisbeth geht es zunehmend schlechter, sie droht zu sterben. Lilli verlässt den Gruberhof und eine neue Liebe für Martin taucht zum Staffelende dann auch noch auf. Längst liegen auch die Nerven der treuen „Bergdoktor“-Fans wegen der hollywoodreifen Story blank.

Laut Hans Sigl will das ZDF das Bergdoktor-Drama in einer 17. Staffel fortsetzen.

Die nächsten Monate bedeuten kalten Entzug für die heißgelaufenen „Bergdoktor“-Junkies: Seit dem 23. Februar 2022 ist Schluss mit Alpenglühen. Schlagartig stieg am Donnerstagabend der Suchtrend bei Google zum Stichwort Bergdoktor und Staffel 17. Wie, wo, wann und was passiert?

Neue Folgen Bergdoktor wohl im Januar / Februar 2017 im ZDF

Die gute Nachricht: Hans Sigl hat jüngst bestätigt, einen neuen Bergdoktor-Vertrag beim ZDF unterschrieben zu haben. In einem Bericht von kino.de heißt es, dass die ersten Folgen der 17. Staffel spätestens Anfang 2024 im ZDF laufen sollen.

Das ZDF wird dann einige ungeklärte Fragen der Bergdoktor-Fans auflösen müssen: Stirbt Lisbeth? Im Staffelfinale wird Martins und Hans Mutter bewusstlos auf dem Gruberhof gefunden. Im Krankenhaus sind die Brüder an ihrem Bett zunächst vereint. Was passiert mit der Grubermilch? Spannend, ob es eine Fusion mit dem Landhandel der Pflügers und den Grubers um Erbin Lilli geben wird.

Findet Martin Gruber in Staffel 17 eine neue Liebe?

Kehrt Linn zurück? Sie suchte wegen des respektlosen Verhaltens von Martin das Weite. Wahrscheinlich kehrt sie in Martin Grubers Praxis zurück. Lisbeth hatte um eine Versöhnung gebeten. Wird sich Martin neu verlieben? Hilde Dalik als Karin Bachmeier trat erstmal in Staffel 16 auf. Martin kennt sie aus der ersten Folge „Paradies“. Gut möglich, dass sich beide in Staffel 17 näher kommen.

So läuft der Bergdoktor in der ZDF-Mediathek: Die Online-Quoten (Netto-Reichweite ab 3 Jahren) ▀ Bergdoktor-Folge vom 12.01.: 0,594 Millionen Abrufe ▀ Bergdoktor-Folge vom 19.01.: 0,816 Millionen Abrufe ▀ Bergdoktor-Folge vom 26.01.: 0,722 Millionen Abrufe Quelle: dwdl.de

Schlagersänger Jürgen Drews ist während eines Auftritts von der Bühne gestürmt und dem Bergdoktor Hans Sigl (52) hinterhergerannt, wie der „König von Mallorca“ in seinem Podcast verriet. Verwendete Quellen: kino.de, zdf.de, dwdl.de