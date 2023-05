Krönung von König Charles sorgt für TV-Chaos: ARD, ZDF und RTL ändern Programm massiv

Am Samstag ist es endlich so weit: König Charles III. wird feierlich in London gekrönt. Viele TV-Sender übertragen das Großereignis live – weshalb sich einiges im Programm ändert.

London - König Charles III. (74) und seine Frau Camilla (75) werden am 6. Mai in London in der Westminster Abbey gekrönt (hier der Newsticker dazu). Die ganze Welt schaut am Samstag nach Großbritannien, auch einige deutsche TV-Sender. Deshalb musste das Programm geändert werden und einige beliebte Formate müssen dem royalen Großereignis weichen.

Das Programm bei ARD und ZDF

Um 9:30 Uhr startet im Ersten die Berichterstattung über König Charles‘ Krönung (hier der Zeitplan der Krönung im TV). Die Sendung „King Charles III. – Die Krönung in London“ läuft mehr als fünf Stunden lang. Korrespondentin Annette Dittert (60) wird die Stimmung vor Ort einfangen. Im Studio kommentiert Königshausexpertin Leontine Gräfin von Schmettow (60) mit Gästen und Experten das Spektakel. Die Moderation übernimmt Julia-Niharika Sen (56).

Ab 16:00 Uhr folgt eine auf 45 Minuten gekürzte Fassung der Dokumentation „Charles - Schicksalsjahre eines Königs“. Danach folgen bei „Brisant“ alle Highlights der Krönung, ab 23:40 Uhr gibt es nochmal eine Zusammenfassung des Tages. Um dafür Platz zu schaffen, mussten beliebte Formate wie „Die Tierärzte – Retter mit Herz“ oder die „In aller Freundschaft“-Wiederholung weichen.

RTL füllt sieben Stunden Programm mit Krönung von Charles III.

Beim ZDF fällt das Krönungsprogramm etwas kompakter aus. Ab 19:25 Uhr gibt es eine 45-minütige Zusammenfassung. Königshaus-Expertin Julia Melchior (geb. 1975) und Christina von Ungern-Sternberg (geb. 1979) werden die Krönung kommentieren.

König Charles III. als liebevoller Großvater mit fünf Enkelkindern (hier: Prinz Louis) und als kleiner Junge mit seiner Mutter Queen Elizabeth II. © ZUMA/Keystone/Imago & Frank Augstein/dpa (05.06.2022)

Bei RTL wird die Krönung hingegen regelrecht zelebriert. Gestartet wird bereits ab 4:35 Uhr, mit der Doku „The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor“. Ab 9:00 Uhr beginnt schließlich die rund siebenstündige Live-Übertragung „Exclusiv Spezial: Endlich König – Charles besteigt den Thron!“. Moderatorin Frauke Ludowig (59), Designer Guido Maria Kretschmer (57) und Adelsexperte Michael Begasse (57) berichten über die Geschehnisse in London. Es werden unter anderem der Cousin von König Charles, Eduard Prinz von Anhalt (81), Gräfin Stephanie von Pfuel (62) und Moderatorin Mareile Höppner (45) zu Gast sein. Live aus London berichten die Korrespondenten Katharina Delling (33) und Ulrich Oppold (61). Auch Komiker Wigald Boning (56) wird für RTL in der britischen Hauptstadt unterwegs sein.

Sat.1 setzt auf zwei besondere Moderatoren bei Krönung von Charles III.

Um 16:00 Uhr folgt schließlich die Dokumentation „König Charles III. - Zwischen Liebe und Berufung“. Damit fallen Formate wie „King of Queens“ und „Hör‘ mal, wer da hämmert“ am Samstag aus. Die Gerichtsshows „Barbara Salesch“ und „Ulrich Wetzel“ mussten ebenfalls gestrichen werden. Erst ab 17:00 Uhr geht das Programm wie gewohnt weiter.

Bei Sat.1 dreht sich ab 7:40 Uhr alles um die Krönung in der Westminster Abbey. Auch hier wird der Tag mit einer Dokumentation gestartet: „Queen Elizabeth II – die ewige Königin“. „Das ist die Krönung!“ heißt es schließlich um 9:30 Uhr. Moderatorin Marlene Lufen (52) spricht im Londoner Studio über die Ereignisse mit Charlotte Gräfin von Oeynhausen und Heinrich Prinz von Hannover (62), Zeremonienmeister Major William Hunt sowie Sänger Ross Antony (48). Vor der Kirche stehen die Moderatoren Karen Heinrichs (49) und Benjamin Bieneck, vom Buckingham Palast berichtet Reporter Benedikt Amara.

Weitere Sender und Live-Stream zur Krönung von Charles III.

Ein weiteres Highlight: Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) werden ab 11:00 Uhr das Geschehen in London kommentieren. Unter anderem die Ankunft der Gäste und des Königspaars zählen zu ihren Aufgaben. Die beiden hatten die Sendung „Joko & Klaas gegen ProSieben“ verloren, das ist nun ihre Strafe. Ab 16:00 Uhr werden die Dokus „Die Ära Diana“ und „Die Ära Charles“ gezeigt. Eigentlich wären bei Sat.1 mehrere Folgen von „Unsere kleine Farm“ gelaufen.

Bei Welt TV gibt es von 11:00 bis 16:00 Uhr eine Live-Sondersendung mit Chefmoderatorin Tatjana Ohm (53) und Moderator Alexander Siemon (55). Der Nachrichtensender ntv überträgt die königliche Zeremonie live ab 11:00 Uhr. Auch per Stream können Fans das Fest verfolgen, zum Beispiel bei Joyn, auf RTL+ und brisant.de. Am 6. Mai wird Charles III. zum König gekrönt. Obwohl die Zeremonie weniger aufwendig als die von Queen Elizabeth II. ausfallen soll, ist sie mit hohen Kosten verbunden. Quellen: Sat.1, RTL, ARD, ZDF, Welt TV, ntv