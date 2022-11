Massive Mobbing-Vorwürfe bei „Promi Big Brother“: Sat.1-Zuschauer fordern Rauswurf von Walentina

Von: Sarah Wolzen

Bei „Promi Big Brother“ fliegen die Fetzen. Walentina Doronina schießt in einer Tour gegen Jeremy Fragrance. Vielen Zuschauern wird das zu viel. Sie fordern Sat.1 auf, das Reality-Sternchen rauszuschmeißen.

Köln - Mit sonderlich viel Drama konnte die diesjährige „Promi Big Brother“-Staffel bisher nicht aufwarten. Zu harmonisch ist das Miteinander der Kandidaten. Lediglich Walentina Doronina (22) weicht vom Kuschelkurs ab. Doch vielen Zuschauer ist das wiederum zu viel, sie fordern den Rauswurf der Influencerin.

Walentina teilt bei „Promi Big Brother“ gegen Jeremy Fragrance aus

Gleich in der ersten Folge sorgte Jeremy Fragrance (33) für Aufruhr unter den „Promi Big Brother“-Kandidaten, als er sich weigerte, seinen weißen Anzug gegen ein vom großen Bruder vorgeschriebenes Outfit einzutauschen. Als sie merkten, dass das nur negative Konsequenzen für den Parfum-Influencer mit sich bringt, verziehen ihm die anderen Dachbodenbewohner. Nicht so Walentina, die einfach nicht über den Regelbruch hinwegkommen möchte.

In einer Tour telt sie gegen den gebürtigen Oldenburger aus, schimpft ihn einen „Furz“, oder ein „A*loch“, schreit ihn an und möchte nichts mit ihm zu tun haben. Nicht nur ihre Mitbewohner zeigen sich von Walentinas Verhalten schockiert, auch in Netz kommt die 22-Jährige nicht gut an.

„Promi Big Brother“-Fans fordern Rausmiss von Walentina

Vielen „Promi Big Brother“- Zuschauern reicht es, sie fordern Walentinas Rauswurf. „Ey, bitte schmeißt Walentina raus, man“, so ein Nutzer bei Instagram. „Walentina muss raus! Gebt Mobbing keine Plattform!“, so ein weiterer. „Das einzige, was es hier zu diskutieren gibt, ist, dass der Rauswurf von Walentina so schnell wie möglich geschehen sollte“, macht ein Dritter seinem Ärger Luft.

„Jede Trash Sendung besteht aus Drama und Zoff, aber was Walentina von sich gibt, hat nichts mit Zoff zu tun, das ist pure Boshaftigkeit und Hass“, erklärt ein weiterer Trash-TV-Fan. „Schön wie ihr, wie bei PuP, Mobbing passiv unterstützt“, zieht ein anderer Vergleiche zur bereits von Sat.1 eingestellten Skandal-Show „Promis unter Palmen.“

Dass Sat.1 Walentina tatsächlich rausschmeißt, erscheint dennoch unwahrscheinlich. Doch wenn die Lage eskaliert, dann jetzt, denn aktuell sind sie und Jeremy die letzten verbliebenen Bewohner des Dachbodens.

Walentina Doroninas Verhalten regt jedoch nicht nur ihre Mitbewohner und die Sat.1-Zuschauer auf, sondern auch eine ehemalige „Promi Big Brother“-Bewohnerin. Danni Büchner meldet sich bei Instagram zu Wort und verurteilt Walentinas Betragen als „asozial.“ Verwendete Quellen: Sat.1, instagram.com/promibb