„Demütigend“: Matthias Mangiapane muss bei Promi-Büßen Fäkalien seiner Promi-Kollegen entfernen

Von: Claire Weiss

Matthias Mangiapane muss bei „Das große Promi-Büßen“ die Toiletten-Behälter leeren © Screenshot/ProSieben

Bei „Das große Promi-Büßen“ wird Matthias Mangiapane mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Insbesondere für das Mobbing an Claudia Obert soll er nun Buße tun. Der Reality-TV-Star bekommt Latrinen-Dienst!

München - Bei „Promis unter Palmen“ sorgte Matthias Mangiapane (38) 2020 für einen Eklat. Seine Konkurrentin Claudia Obert (60) beschimpfte er aufs Schlimmste, bezeichnete sie unter anderem als „Viech“ oder „F****“. Bei „Das große Promi-Büßen“ bekommt er nun die Chance, alles wieder gutzumachen.

Matthias Mangiapane muss für „Promis unter Palmen“ Buße tun

Gemeinsam mit Moderatorin Olivia Jones (52) schaut sich der Reality-Star die heftigen Szenen von damals noch einmal an. „Du hast da so ne richtige Hassfratze“, stellt Olivia Jones fest, „du geiferst richtig!“ Matthias Mangiapane findet es „beschämend“, sich so zu sehen. „Ich finde das schrecklich, das ist nichts, wo ich stolz drauf bin!“, erklärt der 38-Jährige.

Über seine Aufgabe ist Matthias Mangiapane so gar nicht erfeut © Instagram/ProSieben

Er meint allerdings nicht, WAS er gesagt hat, sondern nur WIE. Hinter seiner Meinung zu Claudia Obert steht er bis heute – nur seine Wortwahl bereut er. Eine Entschuldigung klingt definitiv anders! Buße muss er trotzdem leisten. „Du hast ab jetzt Latrinen-Dienst, das heißt, du bist für die Toilette zuständig. Du kannst jetzt den Dreck der anderen wegmachen und immer daran denken, wie viel Mist du selbst gebaut hast!“, so Olivia Jones.

Matthias Mangiapane muss Klobehälter ausleeren

„Unverschämt“ und „demütigend“ findet das Matthias Mangiapane. Denn er selbst sei seit drei Tagen nicht auf dem Klo gewesen – der Dreck, den er nun entfernen muss, ist also nur von den anderen Kandidaten. Daniele Negroni (26) gibt ihm noch einen Tipp mit auf den Weg: „Beim Ausleeren, ganz wichtig: Luft anhalten. Weil das ist nicht ohne!“

Matthias Mangiapane muss bei „Das große Promi-Büßen“ als Erster dran glauben. Nach ihm geht es aber noch zahlreichen anderen deutschen Stars an den Kragen: Unter anderen sind Elena Miras (30), Carina Spack (26) und Helena Fürst (48) dabei. Verwendete Quellen: ProSieben/Das große Promi-Büßen, Folge 1