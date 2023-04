Matthias Mangiapane will bei „Kampf der Realitystars“ die Familienehre wiederherstellen

Der „Kampf der Realitystars“ 2023 in Thailand ist bereits im vollen Gange. Kandidat Matthias Mangiapane will für seinen Partner Hubert gewinnen.

Matthias Mangiapane (39) will unbedingt gewinnen. Der Reality-TV-Star nimmt beim „Kampf der Realitystars“ 2023 teil und hat große Ambitionen. Dieses Jahr läuft mittlerweile die vierte Staffel des Formats. Die erste Folge der Show wurde am Mittwoch, dem 12. April um 20:15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Matthias Mangiapane hat einen ganz besonderen Grund, teilzunehmen: Er will für seine Familienehre kämpfen.

Die Show findet in Thailand statt, wobei die Kandidaten in Bambushütten wohnen und einige Zeit am Strand verbringen. Moderiert wird der „Kampf der Realitystars“ von niemand geringerem als Cathy Hummels (35). Die Teilnehmer spielen um den Sieg und die damit verbundenen 50.000 Euro Preisgeld – So auch Matthias Mangiapane. Doch dem geht es auch darum, „die Familienehre wiederherzustellen“, wie der 39-Jährige in einem Interview mit RTL2 verriet. Denn dessen Ehe-Partner Hubert Fella (55) nahm 2020 an der ersten Staffel des Formats teil und schaffte es jedoch nicht sehr weit. Die beiden sind seit 2006 ein Paar und seit 2011 verlobt. Im Jahr 2018 gaben sie sich schließlich das Ja-Wort.

Matthias Mangiapane hat bereits Pläne mit dem Preisgeld

Das Paar hat deshalb ausgemacht, dass in dieser Staffel Matthias Mangiapane für beide kämpft und gewinnt. Mit dem Preisgeld hat er auch schon Pläne, wie er in dem Interview erzählte: Der 39-Jährige würde mit den 50.000 Euro seinen Eltern einen Wohnwagen kaufen. Diese können dann mit ihren Hunden an den Gardasee fahren und Urlaub machen. Die Teilnahme am „Kampf der Realitystars“ ist nicht Mangiapanes erster TV-Auftritt. Er war unter anderem bereits bei „Das Sommerhaus der Stars“, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“, „Promis unter Palmen“ und „Hot oder Schrott“ im TV zu sehen.