Matthias Reim ist bei Bernhard Brink in Schlager des Monats zu Gast

Bernhard Brink und Matthias Reim bei der Schlager des Jahres 2014 - Generalprobe © Imago

Wer Schlager liebt, der sollte diese Show einschalten. Bei „Schlager des Monats“ empfängt Gastgeber Bernhard Brink diesmal Matthias Reim.

Leipzig – Seit 2018 strahlt der MDR regelmäßig die Sendung „Schlager des Monats“ aus. Moderator Bernhard Brink (69) empfing im Laufe der Jahre bereits so einige Größen des Genres. Die Sendung am 11. März wird dabei keine Ausnahme sein. Schlager-Veteran Matthias Reim (64) und die beliebte Band „Fantasy“ werden sich in der TV-Show die Ehre geben. Die beiden Acts belegten zuletzt die ersten beiden Plätze der Schlagercharts.

In „Schlager des Monats“ beschäftigt sich Brink mit den aktuell erfolgreichsten Hits und verschafft den Zuschauern damit jedes Mal einen Überblick über die Neuigkeiten aus der deutschsprachigen Musikszene. An Matthias Reim wird er dieses Mal aber sicherlich nicht nur Fragen über sein neues Album „Matthias“ stellen, das ebenso wie der Vorgänger „MR30“ ein absoluter Erfolg zu sein scheint. Der „Verdammt, ich lieb‘ dich“-Interpret ist allerdings nicht nur mit seinen musikalischen Projekten beschäftigt. Mit seiner Frau Christin Stark (32) erwartet Reim nämlich momentan das erste gemeinsame Kind.

Fantasy holten sich mit ihrer neuen Platte „Lieblingslieder“ Silber in den Charts

Freddy März (50) und Martin Hein (51) von „Fantasy“ sind derzeit ebenfalls ganz oben mit dabei. Mit ihrer neuen LP „Lieblingslieder“ stehen sie auf Platz Zwei der Charts. Auf der Platte interpretieren sie – wie der Titel bereits ankündigt – ihre absoluten Lieblingssongs und haben sich dabei teilweise prominente Unterstützung geholt. Gemeinsam mit „Modern Talking“-Star Thomas Anders nahmen die beiden beispielsweise das Lied „Wovon träumst du denn (in seinen Armen)“ auf.

Den „Hit des Monats“ haben allerdings weder Matthias Reim noch Fantasy gelandet. Stattdessen konnte Anthony Weihs (40) mit „Unser Moment“ den Geschmack der Schlagerfans treffen.