Matthias Reim und Christin Stark bei Jörg Pilawa am 25. März

Matthias Reim und Christin Stark sind offenbar große Quizfans und dürfen bald bei Jörg Pilawa ran (Fotomontage) © Britta Pedersen/Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Sie sind echte Ratefüchse! Das Schlager-Ehepaar Matthias Reim und Christin Stark tritt erneut in einer Fernseh-Quizshow auf.

Hamburg – Dieses Schlager-Ehepaar kann vom Rätseln scheinbar nicht genug kriegen: Matthias Reim (64) und Christin Stark (32) traten schon in so einigen Fernseh-Ratesendungen auf. Am 25. März werden die beiden Musiker erneut ihr Wissen im TV beweisen. Dann sind die werdenden Eltern nämlich in „Quizduell-Olymp“ mit Jörg Pilawa (56) zu Gast. Ausgestrahlt wird die Show um 18:50 Uhr in der ARD.

Der „Verdammt, ich lieb’ dich“-Interpret zeigte sich in der Vergangenheit ziemlich zuversichtlich, was seine Quiz-Qualitäten angeht. Und dabei setzt er auf eine ganz einfache Strategie, die sich scheinbar für ihn auszahlt: raten. „Ich habe oft Glück“, sagte der Schlager-Rocker über seine Teilnahme. Ob er damit auch beim „Quizduell-Olymp“ punkten wird? In jedem Fall geht es in der Sendung um eine wichtige Sache: Matze und Christin spielen nämlich für einen guten Zweck. Wer selbst bei „Quizduell-Olymp“ mitraten will, der kann das bequem zuhause auf dem Sofa machen. Mit der ARD Quiz-App können Zuschauer kinderleicht teilnehmen, dabei haben alle Spieler die gleiche Chance auf den Gewinn.

Matthias Reim und Christin Stark haben 2022 noch so einiges geplant — Fans dürfen gespannt sein

Für Matthias Reim und Christin Stark wird es derweil bald ernst. Das erste gemeinsame Baby des Paares wird demnächst zur Welt kommen — für den Schlagersänger ist es bereits das siebte Kind. Mit seiner Erfahrung kann er seiner Ehefrau sicherlich gut zur Seite stehen. Trotz Nachwuchs wollen die beiden Stars ihre Musikkarrieren allerdings keinesfalls schleifen lassen. Für 2022 haben sie nämlich noch so einiges in petto.

Zwar gab die „Rock mein Herz“-Interpretin vor einer Weile bekannt, dass Fans sich noch ein bisschen gedulden müssen, bevor ihr neues Album auf den Markt kommt. Ihre geplante Club-Tournee soll jedoch weiterhin wie geplant stattfinden. Auch bei „Das große Schlagerfest XXL“ mit Florian Silbereisen (40) werden Matthias Reim und Christin Stark auf der Bühne stehen. Fans dürfen also gespannt sein.