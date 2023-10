Matthias Schweighöfer als Strippenzieher: Musikskandal wird verfilmt

Am 21. Dezember kommt das Biopic über die deutsche Skandalband der Achzigerjahre Milli Vanilli in die Kinos. Matthias Schweighöfer verkörpert darin den Produzenten des einstigen Pop-Duos, Frank Farian.

Berlin – Das deutsche Pop-Duo Milli Vanilli um Fabrice Morvan (57) und den verstorbenen Robert Pilatus (1965 - 1998) hat sich in den Achzigerjahren an die Spitze der nationalen und internationalen Charts gesungen. Mit ihrem Lied „Girl You Know It’s True” eroberten sie die europäischen Hitparaden, ihr gleichbetiteltes Album stand in den USA sieben Wochen lang auf Platz eins. Neben weiteren weltweiten Nummer-1-Hits, wurde das Duo 1990 auch mit einem Grammy als „Best New Artist” ausgezeichnet. Jetzt kommt ihre Geschichte in die Kinos.

Biopic mit Starbesetzung

Regisseur Simon Verhoeven („Männerherzen”) hat die brisante Geschichte der Band nun verfilmt. Der Film handelt vom glorreichen Aufstieg und tiefen Fall der Kultband. Dazu hat Verhoeven nun ein Statement mit Bildern auf Instagram veröffentlicht. Darin richtete er dankende Worte an seine Fans: „Danke für Eure vielen Nachrichten zu meinem Milli Vanilli-Film – unfassbare Story – Triumph und Tragödie, in Radlerhosen“, schrieb der Regisseur. Auch die Besetzung des Films kann sich sehen lassen: Rob Pilatus wird von dem „Alles was zählt”-Darsteller Tijan Njie (31) dargestellt und Fab Morvan wird von dem französischen Schauspieler Elan Ben Ali (28) gespielt.

Mit dabei ist auch Kinostar Matthias Schweighöfer (42): Er ist für den Film in die Rolle des Produzenten Frank Farian geschlüpft. Im Bild-Interview berichtet Film-Produzent Quirin Berg (45, „Das Leben der Anderen”), dass Schweighöfer die absolute Wunschbesetzung gewesen sei. „Für Simon Verhoeven und mich war Matthias von Anfang an die perfekte Besetzung, lange bevor ich Matthias angerufen habe. Deswegen war ich sehr erleichtert, dass er schon nach meinen ersten zwei Sätzen ausgeflippt ist und direkt sagte: ,Den legendären Musikproduzenten Frank Farian muss ich spielen!’“, so Berg. Weiter erläutert er: „Matthias liefert diese Rolle exzellent und das waren auch Frank Farians erste Worte, als er den Film das erste Mal gesehen hat.“

Das Ende der Kultband Milli Vanilli

Die Karriere der Band Milli Vanilli nahm ein schlagartiges Ende: Bei einem Live-Auftritt blieb das Playback-Band stecken und Produzent Frank Farian (82) musste öffentlich zugeben, dass die beiden Stars bei ihren Konzerten lediglich ihre Lippen zur Stimme von anderen Sängern bewegt hatten. Nach ihrem kometenhaften Aufstieg folgte somit ein tiefer Fall. Die Band musste sogar ihren Grammy zurückgeben.

Verwendete Quellen: Bild, Instagram/simonverhoeven_official